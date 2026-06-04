백종원도 결국 올렸다…더본코리아, 11개 브랜드 가격 인상

원가·물류비·인건비 부담 확대…전체 메뉴 20% 평균 11% 인상

롤링파스타·빽보이피자 인상폭 두드러져…가맹점 수익성 방어 목적

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 더본코리아가 주요 외식 브랜드 메뉴 가격을 인상한다. 고환율과 원재료 가격 상승, 물류비·인건비 부담이 장기화하면서 본사가 흡수해오던 비용 부담이 한계에 이르자 가맹점 수익성 방어에 나선 것으로 풀이된다.

4일 업계에 따르면 더본코리아는 오는 9일부터 역전우동, 미정국수, 롤링파스타, 빽보이피자, 새마을식당, 한신포차 등 11개 외식 브랜드의 일부 메뉴 가격을 조정한다. 이는 회사가 운영하는 25개 외식 브랜드 가운데 약 44%에 해당한다. 인상 대상은 전체 메뉴의 약 20% 수준이며 평균 인상률은 약 11%다.

더본코리아 홈페이지 공고문. [사진=인터넷 캡쳐]

특히 롤링파스타와 빽보이피자의 가격 조정 폭이 상대적으로 크다. 롤링파스타는 샐러드·사이드 메뉴 4종 가격을 평균 20.4%, 파스타 메뉴 17종은 10.2% 인상한다. 빽보이피자는 피자류 12종 가격을 평균 20.2%, 스파게티와 사이드 메뉴 7종은 15.3% 올린다. 새마을식당과 한신포차도 주요 구이류와 안주류 가격을 각각 인상할 예정이다.

더본코리아는 그동안 가성비 전략을 유지하기 위해 원가 상승분을 본사가 상당 부분 부담해 왔다. 그러나 최근 환율 상승과 글로벌 원재료 수급 불안, 물류비 증가 등이 겹치면서 비용 부담이 크게 확대됐다고 설명했다. 이에 각 브랜드 협의체와 논의를 거쳐 최소 범위 내에서 가격 조정을 결정했다는 입장이다.

반면 대표 브랜드인 빽다방은 이번 가격 인상 대상에서 제외됐다. 저가 커피 시장 경쟁이 치열한 만큼 가격 경쟁력을 유지하는 것이 우선이라는 판단이 반영됐다. 업계에서는 이번 조치를 외식업계 전반의 원가 부담 확대를 보여주는 사례로 보고 있으며, 향후 다른 프랜차이즈 업체들의 가격 조정 움직임도 이어질 가능성이 제기된다.

mkyo@newspim.com