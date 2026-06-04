[2026 민심 강원]강삼영 도교육감 당선인 "강원교육 새로운 이정표 세우겠다"

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강삼영 강원도교육감 당선인이 4일 "모두가 빛나는 강원교육"을 내걸고 기초학력 강화와 진로교육, 교육공동체 회복에 나서겠다고 약속했다.

강 당선인은 당선 인사말을 통해 "강원교육의 새로운 길을 열어 달라는 도민 여러분의 소중한 선택에 깊이 감사드린다"며 "이제 약속을 실천으로 증명해야 할 시간"이라고 밝혔다.

강삼영 당선인과 배우자가 당선의 기쁨을 나누고 있다.[사진=강삼영 선거사무소] 2026.06.04 onemoregive@newspim.com

강 당선인은 이번 선거 과정에서 줄곧 "모두가 빛나는 강원교육을 만들겠다"는 구호를 전면에 내세웠다. 그는 "아이들의 문해력과 수리력을 책임지는 강한 학력, 저마다의 꿈과 적성을 온전히 꽃피우는 진로교육을 추진하겠다"며 "교사가 신명나게 가르치고 학부모가 안심하는 학교를 만들겠다"고 강조했다.

학교와 지역사회가 함께하는 교육공동체도 핵심 방향으로 제시했다. 강 당선인은 "학교와 마을, 지역사회가 함께 아이를 키우는 교육공동체를 통해 '교육을 바꿨더니 우리 삶도 달라졌다'는 변화를 체감하도록 하겠다"며 "아이들과 학부모, 교직원, 지역사회, 강원도민 모두가 힘을 모을 때 진짜 변화가 시작된다"고 말했다.

변화에 대한 도민 체감도 제고도 분명히 했다. 그는 "강원도민과 아이들이 '교육감을 바꿨더니 교육이 좋아졌다', '학교와 선생님이 우리를 존중해 주는 것 같다'고 말할 수 있게 하는 것이 목표"라며 "이 말이 공허한 구호가 아니라 일상에서 느끼는 현실이 되도록 매일 현장을 살피고 더 낮은 자세로 뛰겠다"고 밝혔다.

강 당선인은 청렴성과 책임성을 앞세운 교육감상을 약속하면서 강원교육 개혁 의지도 드러냈다. 그는 "교육은 누구 한 사람의 힘으로 완성되지 않는다"며 "약속한 것은 반드시 지키고 청렴함과 실력, 따뜻함과 책임감을 바탕으로 강원교육의 새로운 이정표를 세우겠다"고 강조했다.

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