샐러디·선재스님 협업 메뉴, 출시 3주 만에 10만 개 판매 돌파

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 샐러드 브랜드 샐러디(대표 안상원, 이건호)는 사찰음식 명장 선재스님과 협업해 선보인 '샐러디 셰프 컬렉션' 메뉴 2종이 출시 3주 만에 누적 판매량 10만 개를 돌파했다고 4일 밝혔다.

[사진=샐러디 제공]

샐러디에 따르면 지난 5월 14일 출시된 비건 메뉴 '고추간장 당근국수'와 '고추간장 취나물 비빔밥'은 출시 이후 브랜드 내에서 두 자릿수의 매출 비중을 차지하고 있다.

신메뉴 출시와 함께 전용 앱에서 진행된 프로모션의 영향으로 해당 기간 샐러디 앱의 일일 신규 가입자 수는 이전 대비 129% 증가했다. 구매 고객 데이터 분석 결과 여성 회원이 72.7%, 2030 연령대가 73.4%를 차지해 해당 소비층을 중심으로 판매가 이루어진 것으로 나타났다. 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티 등에서도 자발적인 후기가 이어졌다.

이번 메뉴는 오신채와 육류를 배제하고 전통 간장과 채소 본연의 맛을 활용한 점이 특징이다. 선재스님은 약 2개월의 개발 기간 동안 메뉴 구성부터 토핑, 간장 소스 레시피 개발 및 시식 과정에 참여했다. 샐러디 관계자는 최근 젊은 세대 사이에 확산된 불교 문화 소비 트렌드와 건강식을 추구하는 브랜드 정체성이 부합해 수요가 늘어난 것으로 분석했다.

샐러디 담당자는 이번 협업은 소비자들이 사찰음식 식문화를 경험할 수 있도록 기획한 프로젝트라며 선재스님의 제조 철학과 브랜드가 추구하는 식사의 가치가 공감을 얻으며 판매 성과로 이어진 것으로 보고 있다고 전했다.

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