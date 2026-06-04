샐러디·선재스님 협업 메뉴, 출시 3주 만에 10만 개 판매 돌파

AI 핵심 요약beta
- 샐러디가 4일 선재스님과 협업 메뉴가 출시 3주 만에 10만 개 판매를 돌파했다고 밝혔다
- 비건 신메뉴 2종은 브랜드 매출 두 자릿수를 차지했고 앱 일일 신규 가입자는 129% 증가했다
- 젊은 여성·2030 소비층 중심으로 호응했으며 사찰음식 콘셉트와 건강식 정체성이 맞아떨어졌다고 분석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 샐러드 브랜드 샐러디(대표 안상원, 이건호)는 사찰음식 명장 선재스님과 협업해 선보인 '샐러디 셰프 컬렉션' 메뉴 2종이 출시 3주 만에 누적 판매량 10만 개를 돌파했다고 4일 밝혔다.
샐러디에 따르면 지난 5월 14일 출시된 비건 메뉴 '고추간장 당근국수'와 '고추간장 취나물 비빔밥'은 출시 이후 브랜드 내에서 두 자릿수의 매출 비중을 차지하고 있다.
신메뉴 출시와 함께 전용 앱에서 진행된 프로모션의 영향으로 해당 기간 샐러디 앱의 일일 신규 가입자 수는 이전 대비 129% 증가했다. 구매 고객 데이터 분석 결과 여성 회원이 72.7%, 2030 연령대가 73.4%를 차지해 해당 소비층을 중심으로 판매가 이루어진 것으로 나타났다. 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티 등에서도 자발적인 후기가 이어졌다.
이번 메뉴는 오신채와 육류를 배제하고 전통 간장과 채소 본연의 맛을 활용한 점이 특징이다. 선재스님은 약 2개월의 개발 기간 동안 메뉴 구성부터 토핑, 간장 소스 레시피 개발 및 시식 과정에 참여했다. 샐러디 관계자는 최근 젊은 세대 사이에 확산된 불교 문화 소비 트렌드와 건강식을 추구하는 브랜드 정체성이 부합해 수요가 늘어난 것으로 분석했다.
샐러디 담당자는 이번 협업은 소비자들이 사찰음식 식문화를 경험할 수 있도록 기획한 프로젝트라며 선재스님의 제조 철학과 브랜드가 추구하는 식사의 가치가 공감을 얻으며 판매 성과로 이어진 것으로 보고 있다고 전했다.
ohzin@newspim.com