정희용 "민주당 독주 견제하라는 민심 확인…국민 뜻 겸허히 받들 것"

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"국민 뜻에 미치지 못한 부족함 무겁게 받아들여"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장은 4일 6·3 지방선거 결과와 관련해 "선거를 통해 보여주신 국민 여러분의 뜻을 겸허히 받들겠다"며 "보내주신 준엄한 질책과 따뜻한 격려 모두 깊이 새기겠다"고 밝혔다.

정 사무총장은 이날 입장문을 통해 "모든 지역에서 국민의 선택을 받기 위해 최선을 다했지만 국민의 뜻에 미치지 못한 부족함도 있었음을 무겁게 받아들이겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정희용 국민의힘 선거대책본부장이 3일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 긴급기자회견을 열고 일부지역의 '송파구의 투표용지 부족' 관련 입장 발표를 하고 있다. 2026.06.03 jk31@newspim.com

정 총장은 "쉽지 않은 상황에서 시작된 선거였지만 지역의 시장과 골목 곳곳에서 만난 주민들의 응원은 큰 희망이었다"고 소회를 밝혔다.

정 총장은 "오만한 민주당의 독주를 막고 최소한의 견제를 이루라는 민심을 분명히 보여주셨음을 잊지 않겠다"며 "민생의 어려움과 국민의 불편함에는 실질적인 대안을 제시하고 권력의 폭주 앞에서는 단호히 맞서겠다"고 강조했다.

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