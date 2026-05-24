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정희용 "민주·진보당 울산시장 단일화 중단…애초 정치적 야합에 불과"

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  • 정희용 국민의힘 선대본부장은 24일 울산시장 단일화 중단을 두고 정치적 야합이라 비판했다.
  • 여론조사 진행 중 민주당이 조직 개입 의심을 이유로 일방 중단을 선언하자 진보당이 반발했다.
  • 정 본부장은 민주당이 선거 유불리로 합의를 깨 신뢰가 없고 파행은 예견된 결과였다고 주장했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"울산 시민 앞 약속 깨뜨려…정치적 계산 우선한 파행"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 정희용 국민의힘 선대본부장은 24일 더불어민주당과 진보당의 울산시장 후보 단일화 합의가 중단된 것을 두고 "애초부터 '정치적 야합'에 불과했음이 분명해졌다"고 비판했다.

정 본부장은 이날 오후 자신의 페이스북을 통해 "김상욱 울산시장 민주당 후보와 김종훈 진보당 후보 간 단일화 합의가 중단된 것으로 알려졌다"며 이같이 밝혔다.

정희용 국민의힘 선대본부장. [사진 = 뉴스핌DB]

정 본부장은 "이미 단일화를 위한 여론조사가 어제부터 진행 중이었음에도, 민주당은 조직적 개입이 의심되는 정황이 발견되고 있다며 일방적으로 조사 중단을 선언했고 이에 진보당은 반발하고 있는 상황"이라고 현장 분위기를 전했다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-9

그는 "비록 야합이었다 할지라도 두 정당 간 합의는 울산 시민 앞에 한 약속이었다"면서 "그런데 민주당은 선거의 유불리만 이리저리 따지다가 결국 자신들이 맺은 합의마저 깨버린 것"이라고 지적했다.

이어 "정치적 계산에 따라 약속도, 신뢰도 언제든 뒤집는 민주당과 김상욱 후보가 과연 책임 있는 시정을 말할 자격이 있겠느냐"고 반문했다.

그러면서 정 본부장은 "울산 시민보다 표 계산이 우선이었던 단일화였기에 결국 파행은 예상된 결과였다"고 덧붙였다.

이날 민주당과 진보당의 합의로 진행된 범민주진보 진영 울산시장 후보 단일화는 좌초될 위기를 맞았다.

김상욱 민주당 후보 측이 "특이사항이 발견돼 여론조사를 중단한다"고 선언하자, 김종훈 진보당 후보 측은 "매우 폭력적이고 무례하다"고 반발하면서 대립이 이어지고 있다.

allpass@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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