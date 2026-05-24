정희용 "민주·진보당 울산시장 단일화 중단…애초 정치적 야합에 불과"

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"울산 시민 앞 약속 깨뜨려…정치적 계산 우선한 파행"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 정희용 국민의힘 선대본부장은 24일 더불어민주당과 진보당의 울산시장 후보 단일화 합의가 중단된 것을 두고 "애초부터 '정치적 야합'에 불과했음이 분명해졌다"고 비판했다.

정 본부장은 이날 오후 자신의 페이스북을 통해 "김상욱 울산시장 민주당 후보와 김종훈 진보당 후보 간 단일화 합의가 중단된 것으로 알려졌다"며 이같이 밝혔다.

정희용 국민의힘 선대본부장. [사진 = 뉴스핌DB]

정 본부장은 "이미 단일화를 위한 여론조사가 어제부터 진행 중이었음에도, 민주당은 조직적 개입이 의심되는 정황이 발견되고 있다며 일방적으로 조사 중단을 선언했고 이에 진보당은 반발하고 있는 상황"이라고 현장 분위기를 전했다.

그는 "비록 야합이었다 할지라도 두 정당 간 합의는 울산 시민 앞에 한 약속이었다"면서 "그런데 민주당은 선거의 유불리만 이리저리 따지다가 결국 자신들이 맺은 합의마저 깨버린 것"이라고 지적했다.

이어 "정치적 계산에 따라 약속도, 신뢰도 언제든 뒤집는 민주당과 김상욱 후보가 과연 책임 있는 시정을 말할 자격이 있겠느냐"고 반문했다.

그러면서 정 본부장은 "울산 시민보다 표 계산이 우선이었던 단일화였기에 결국 파행은 예상된 결과였다"고 덧붙였다.

이날 민주당과 진보당의 합의로 진행된 범민주진보 진영 울산시장 후보 단일화는 좌초될 위기를 맞았다.

김상욱 민주당 후보 측이 "특이사항이 발견돼 여론조사를 중단한다"고 선언하자, 김종훈 진보당 후보 측은 "매우 폭력적이고 무례하다"고 반발하면서 대립이 이어지고 있다.

allpass@newspim.com