정희용 "5·18정신, 특정 정당 전유물 아냐...민주, 갈라치기 정치 멈춰야"

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5·18 기념 "통합과 화합의 계기 돼야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 선거대책본부장은 18일 5·18민주화운동 46주년을 맞아 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보를 향해 "국민 통합을 가로막고 지역감정을 자극하는 시대착오적 갈라치기 정치는 이제 멈춰야 한다"고 비판했다.

정 본부장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "먼저 대한민국의 자유와 민주주의를 위해 헌신하신 5·18 민주 영령들을 추모하며 명복을 빈다"며 "광주시민들의 숭고한 희생과 용기가 있었기에 오늘의 자유대한민국이 존재할 수 있었다"고 밝혔다.

정희용 국민의힘 사무총장. [사진=정희용 의원실]

이어 "그렇기에 5·18 정신은 특정인이나 특정 정당만의 전유물이 될 수 없다"며 "서로 정치적 견해가 다르다고 하여 장동혁 대표의 광주 방문을 '계산된 일정', '무시가 답'이라 하는 민형배 민주당 후보의 메시지는 유감스럽다"고 지적했다.

정 본부장은 "지금 대한민국은 민주당의 독주로 삼권분립과 민주주의의 근간이 흔들리는 위기 앞에 서 있다"고 꼬집었다.

그러면서 "5·18은 분열과 대립이 아니라, 통합과 화합의 계기가 되어야 한다"며 "국민의힘은 자유민주주의를 지켜낸 오월 정신을 깊이 새기며, 그 숭고한 가치를 끝까지 지켜나가겠다"고 강조했다.

oneway@newspim.com