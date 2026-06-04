김중남 강릉시장 당선인 첫 공식 활동...새벽시장 상인 인사

경포대 충혼탑·3·1만세탑 참배, 이이 선생과 신사임당 영정 분향

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김중남 강릉시장 당선인이 4일 새벽 당선증을 수령하며 민선 9기 강릉시정을 향한 공식 활동을 시작했다.

당선인은 이날 새벽 5시 30분쯤 가톨릭관동대학교에서 강릉시선거관리위원회로부터 당선증을 수여받았다. 당선증을 받은 김 당선인은 "강릉의 변화와 발전을 열망하는 시민들의 위대한 승리"라며 "무거운 책임감으로 시민과의 약속을 반드시 실천할 것"이라고 당선 소감을 전했다.

김중남 당선인이 오죽헌 율곡 이이 선생과 신사임당 영정에 분향하고 있다.[사진=김중남 선거사무소] 2026.06.04 onemoregive@newspim.com

당선증을 수령한 직후 김 당선인은 첫 일정을 민생 현장으로 정했다. 강릉 새벽시장에서 상인 및 시민들과 일일이 악수하며 "과분한 성원과 지지로 당선시켜 주신 것에 깊이 감사드린다"고 인사했다. 또 "시민들의 땀방울이 헛되지 않도록 민생 경제를 최우선으로 살리는 시장이 되겠다"고 강조했다.

새벽시장 방문 뒤에는 옥천오거리 회전교차로로 이동해 출근하는 시민들과 운전자들에게 거리를 인사하며 감사의 뜻을 전했다.

민생 인사를 마친 김 당선인은 강릉의 역사적 정신을 기리기 위한 참배 일정에 나섰다. 경포대 충혼탑을 방문해 호국영령을 기리며 헌화한 뒤 3·1만세탑으로 이동해 독립을 위해 헌신한 선열들에게 참배했다.

김 당선인은 오죽헌으로 가서 율곡 이이 선생과 신사임당 영정에 분향하며 강릉의 전통적인 선비 정신을 이어받아 공정하고 정의로운 시정을 펼치겠다는 결의를 다졌다. 그는 방명록에 "이율곡 선생님의 뜻을 받들어 시민이 주인되는 강릉을 만들고 시민행복 강릉을 이루겠다"는 문구를 남겼다.

김중남 당선인 측은 "오늘의 첫 공식 일정은 '시민 중심'과 '강릉 정신 계승'이라는 시정 철학을 반영한 것"이라며 "빠른 시일 내에 시정 인수위원회를 구성해 공백을 최소화하고 7월 1일 취임 준비에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

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