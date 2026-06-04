휴먼컨설팅그룹, 대한적십자사 HR 시스템 '휴넬' 구축 완료

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 휴먼컨설팅그룹(HCG)은 대한적십자사에 자사 HR 솔루션 '휴넬(HUNEL)' 구축을 완료했다고 4일 밝혔다.

HCG는 지난해 7월부터 대한적십자사 HR 시스템 재구축 사업을 진행했다. 대한적십자사의 혈액관리본부, 의료원, 본·지사 등 다양한 조직 체계를 반영해 인사·보수·복무 시스템을 정비했으며, 내부 업무시스템 연동과 정보보안 강화, 웹 표준 기반 시스템 구현 등을 수행했다.

이번 사업은 대규모 공공기관의 조직 구조와 업무 환경을 반영한 HR 시스템 재구축 사례다. 기존 운영 데이터와 업무 기능은 업그레이드 및 이관하고, 기관별 근태관리와 급여관리 기능을 개선해 운영 편의성을 높였다. 또한 통상임금 소급처리 등 실무 기능을 보완하고 시스템 관리 과정에서 도출된 개선 과제를 반영했다.

휴넬은 조직·직무, 인사, 급여, 근태, 성과, 교육, 채용 등 인사관리 기능을 통합 제공하는 HR 솔루션이다. 주 52시간제와 근로기준법, 세법 등 관련 제도 변화에 대응할 수 있도록 설계됐으며, ISMS와 ISO/IEC 27001 인증을 획득해 정보보호 체계를 운영하고 있다.

HCG는 최근 데이터 분석 기능과 AI 기반 자동화 기능을 확대하고 있다. 향후 AI 인재검색, AI HR 대시보드, 평가·근태·급여·연말정산 관련 AI 에이전트 기능 등을 순차적으로 적용할 계획이다.

한편 HCG는 한국남부발전, 국민건강보험, 신용보증기금, 대한적십자사 등 공공기관을 대상으로 HR 시스템 구축 사업을 수행하고 있다.

김영만 HCG 패키지BG 그룹장은 "대한적십자사의 인사 운영 환경을 반영해 주요 기능을 개선하는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 HR 디지털 전환 지원을 위한 서비스를 제공할 계획"이라고 말했다.

[로고=휴먼컨설팅그룹· 대한적십자사]

whitss@newspim.com