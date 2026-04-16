'경북도지사 출마' 오중기 "후원회장에 우원식 국회의장"

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'정치적 동지' 우원식·오중기, 이재명 정부와 손잡고 경북 개혁 박차

보수 텃밭서 '내란 극복' 상징적 인물 등판...민주당 화력 집중 예고

오중기 후보 "선거 조직 재정비...본격적인 세몰이"

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 우원식 국회의장이 '6·3 지방선거' 경북도지사 선거에 출마한 더불어민주당 오중기 예비후보 후원회장을 맡았다.

우 국회의장이 후원회장을 맡으면서 이재명 정부와 발맞춰 경북권의 해묵은 과제를 해결하고 '경북 대전환'을 이루려는 오 예비후보의 행보에 탄력이 붙을 전망이다.

'6.3지방선거' 경북도지사 선거에 출사표를 던진 더불어민주당 오중기 예비후보[사진=오중기 예비후보] 2026.04.16 nulcheon@newspim.com

16일 오중기 예비후보 캠프에 따르면 평소 '정치적 동지'로 두터운 신뢰를 쌓아온 우원식 국회의장이 오 후보의 승리를 위해 후원회장직을 수락했다고 밝혔다.

◇ '내란 극복' 선봉 우원식 의장 후원회장… 오중기 후보에 '천군만마'

우원식 국회의장은 보수의 성지로 불리는 경북 지역에서 민주주의 가치를 수호하고 내란 위기를 극복하는 데 선두에 섰던 인물로 평가받는다. 우 국회의장이 오 후보의 후원회장을 맡으면서 경북 지역 민주당 지지층 결집은 물론, 중도층 확산에도 큰 힘이 될 것으로 보인다.

지역 정계 관계자는 "입법부 수장인 국회의장이 특정 후보의 후원회장을 맡는 것은 이례적이면서도 그만큼 오 후보에 대한 당 차원의 무게감이 실렸다는 증거"라며 "이를 기점으로 민주당 소속 국회의원들의 전폭적인 지지와 성원이 경북으로 집중될 것"이라고 내다봤다.

◇ 경북 숙원 사업 해결… '대구·경북 개혁 벨트' 구축

우 의장의 합류로 경북 지역의 오랜 숙원 사업 해결에도 청신호가 켜졌다. 국회의장이 직접 후원회장을 맡은 만큼 향후 중앙정부 및 국회 차원의 예산 확보와 정책적 지원이 한층 탄력을 받을 것으로 기대된다.

특히 이번 행보는 대구시장 선거에 나선 김부겸 예비 후보와의 시너지 효과도 겨냥하고 있다. 오중기-김부겸 두 후보가 손을 맞잡고 대구·경북 지역에서 거센 개혁의 바람을 일으킬 것이라는 확신이 당 내부에서 커지고 있다.

오중기 예비후보는 "정치적 동지인 우원식 의장님의 결단에 깊은 감사를 드린다"면서 "이재명 정부와 함께 경북을 다시 세우고, 도민들이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 반드시 이끌어 내겠다"며 결연한 의지를 피력했다.

오중기 후보 캠프는 우원식 국회의장의 후원회장 수락을 기점으로 선거 조직을 재정비하고 본격적인 세몰이에 나설 계획이다.

nulcheon@newspim.com