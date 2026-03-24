용인시, 제4차 도로건설계획에 4개 도로 사업 반영

지방도 321호선·318호선 사업 포함…산업단지 접근성 개선 기대

반도체 프로젝트에 중요 인프라 구축

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 경기도 제4차 도로건설계획에 4개 도로 사업을 반영시켰다.

용인특례시는 경기도 '제4차 경기도 도로 건설 계획'에 지방도 321호선 역북~서리 구간 확장과 지방도 318호선 덕성~묵리 구간 신설 등 4개 도로 확장·신설 사업이 반영됐다고 24일 밝혔다.

제4차 경기도 도로 건설 계획에 반영한 4개 노선.[사진=용인시]

이번에 반영된 사업은 이상일 시장이 지난 1월 23일 김동연 경기도지사에게 요청한 11개 지방도 신설·확장 사업 중 4개다.

지방도 321호선 역북~서리 구간 확장은 학고개터널부터 사기막골삼거리까지 약 3.06㎞ 구간을 기존 2차로에서 4차로로 확장하는 공사로, 약 534억 원이 투입된다. 용인대 일원의 상습 정체 완화와 국도45호선의 교통량 분산 효과가 기대된다.

지방도 318호선 덕성~묵리 구간 신설은 이동읍 묵리 굴암교에서 덕성리 제2용인테크노밸리 일반산업단지까지 약 2.26㎞ 구간을 4차로로 개설하는 사업으로, 약 714억 원이 소요된다.

이 노선이 개설되면 제2용인테크노밸리와 기존 지방도 318호선이 직접 연결돼 산업단지 접근성이 크게 개선될 전망이다.

지방도 318호선 독성~백봉, 용인 백암~이천 설성 구간 확장은 반도체클러스터 일반산업단지 동측에서 백암면 백봉교차로까지 5.53㎞, 백암면 백봉교차로에서 이천 설성면 대죽교차로까지 9.76㎞ 등 총 15.3㎞ 구간을 4차로로 확장하는 공사다. 용인과 이천은 지난 2024년 6월 공동 발전 업무협약을 체결하고 이 사업을 경기도에 공동 건의했다.

이상일 시장은 "이번 도로 건설 계획 반영은 용인 내 지역 간 접근성과 용인과 이천의 연결성을 높이는 것뿐만 아니라 용인에서 진행되는 초대형 반도체 프로젝트들의 성공과 직결되는 중요한 인프라를 구축하는 것"이라며 "도로 확장과 신설이 조속하게 이뤄져 용인의 반도체 프로젝트 진행에 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.

또한 "이번에 반영되지 않은 노선도 향후 계획에 반영될 수 있도록 지속적으로 경기도와 협의할 방침"이라고 덧붙였다.

seraro@newspim.com