신용한, 명태균 고소에 "불순 정치공작"... 법적대응 예고

"배후세력 철저히 파헤칠 것…허위사실 유포 단호히 응징"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 더불어민주당 충북지사 예비후보는 최근 자신을 상대로 제기된 명태균 씨의 고소와 관련해 "민주당 당내 경선을 흔들려는 불순한 정치 공작"이라며 "강력한 법적 대응에 나서겠다"고 24일 입장을 밝혔다.

신 예비후보와 공익제보자 강혜경, 김태열 씨는 이날 충북도청에서 기자회견을 열어 "정치 브로커 명태균 씨가 경선을 이틀 앞두고 충북 청주에 와 허위 사실을 근거로 고소장을 제출했다"며 "명예훼손죄 및 후보자 비방죄 등으로 맞고소할 예정"이라고 밝혔다.

기자회견하는 신용한 충북지사 예비후보.[사진=백운학 기자] [충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 2026.03.24 baek3413@newspim.com

세 사람은 "명 씨의 행위는 경선 개입을 노린 명백한 정치공작"이라며 "배후 세력까지 철저히 파헤쳐 척결하겠다"고 강조했다.

신 예비후보는 "명 씨를 알지도, 만난 적도 없다"며 "2022년 대선 당시 윤석열 캠프 관련 객관적 자료를 토대로 사실을 적시했을 뿐"이라고 반박했다.

또 "명씨가 통화 중 일방적으로 비난을 퍼붓고 이후 대량의 자료를 보내왔다"며 "그 내용을 확인하거나 회신한 사실이 없다"고 설명했다.

이어 "명 씨가 유튜브 방송에서 '공익제보자가 아니다'라는 허위 주장을 펼쳐 명예를 훼손했다"며 "이는 공익제보자 제도에 대한 무지이자 고의적 비방"이라고 지적했다.

특히 "명 씨 측이 고소장을 제출하며 도지사 후보직 사퇴를 요구한 것은, 경선을 방해하려는 의도가 분명하다"고 주장했다.

신 예비후보는 "명 씨가 자신과 관련된 재판을 앞두고 공익 제보자의 신뢰성을 떨어뜨리려는 프레임을 씌우려는 의도다"며 "민형사상 법적 대응에 나설 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "민주 시민의 단합된 힘으로 이런 정치공작적 행태를 응징하겠다"며 "명태균 같은 정치 브로커가 다시는 활개치지 못하도록 할 것"이라고 강조했다.

이날 신 예비후보 변호인은 "명 씨의 '정치적 보복 쇼'에 단호히 대응할 것"이라며 "확인된 허위 주장을 바탕으로 무고죄 맞고소는 물론 선거 국면에서 악의적으로 후보를 비방한 행위에 대해 엄중한 법적 책임을 묻겠다"고 강조했다.

한편 명 씨는 지난 대선 당시 '명태균 보고서'를 폭로한 신 예비후보를 정보통신망법상 명예훼손과 공직선거법 위반 혐의로 23일 청주 흥덕서에 고소했다.

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