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이노션, '애드페스트 2026'서 본상 13개 수상

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올해 신설 '올해의 독립 네트워크'도 수상

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 이노션은 아시아 태평양 지역 대표 광고제인 '애드페스트(ADFEST) 2026'에서 본상 13개를 수상하고 올해 신설된 스페셜 어워드인 'Independent Network of the Year(올해의 독립 네트워크)'를 수상했다고 24일 밝혔다.

이번 수상으로 이노션은 실버 4개, 브론즈 8개, 로터스 루츠 1개 등 총 13개의 본상을 수상했다.

이노션은 아시아 태평양 지역 대표 광고제인 '애드페스트(ADFEST) 2026'에서 본상 13개를 수상하고 올해 신설된 스페셜 어워드인 'Independent Network of the Year(올해의 독립 네트워크)'를 수상했다고 24일 밝혔다. [사진= 이노션]

특히 '올해의 독립 네트워크' 상은 전 카테고리 파이널리스트 및 수상작의 크레딧 점수를 기준으로 가장 높은 성과를 거둔 네트워크에 수여되는 상으로 이노션의 글로벌 독립 광고 네트워크 경쟁력을 상징적으로 보여주는 성과다.

올해 수상작 가운데 가장 눈에 띄는 캠페인 중 하나는 빙그레와 함께한 '처음 듣는 광복(Hearing 1945)'이다.

이 캠페인은 광복 80주년을 맞아 기술적 한계로 전해질 수 없었던 광복 당시의 만세 함성을 AI로 구현해 후손들이 처음으로 그 소리를 들을 수 있도록 한 프로젝트다.

소리 없이 잊혀가던 광복의 의미를 새롭게 환기하고 독립운동가의 희생을 기렸다는 점에서 높은 평가를 받았다.

해당 캠페인은 브랜드 익스피리언스 부문 실버 및 브론즈를 비롯해 로터스 루츠, 디지털 크래프트, 라디오&오디오 부문까지 고르게 수상하며 작품성과 문화적 의미를 동시에 인정받았다.

당근과 함께한 공익 캠페인 '컴백홈(Come Back Home)' 역시 주요 수상작으로 꼽힌다. 이 캠페인은 당근 애플리케이션 이용자들이 실종 가족 정보를 실시간으로 확인하고 즉시 제보할 수 있도록 설계돼, 실종자가 보다 신속하게 가족의 품으로 돌아갈 수 있도록 도왔다.

실질적인 참여를 이끄는 플랫폼 기반 공익 아이디어라는 점에서 호평을 받으며 크리에이티브 전략 부문 실버, 이펙티브 부문 실버를 포함해 총 4개의 본상을 수상했다.

제네시스의 'Genesis GV60 Take Your Wonder Further'는 필름 크래프트 부문 실버를 수상했다.

북극 노르웨이 트롬쇠를 배경으로 오로라를 찾아 나서는 여정을 섬세한 영상미로 담아낸 이 캠페인은 GV60의 전동화 기술과 제네시스 브랜드가 추구하는 '경이로움(Wonder)을 향해 나아가는 비전'을 감각적으로 표현했다는 평가를 받았다.

이 밖에도 삼양식품의 'Ride the Buldak High' 캠페인은 크리에이티브 전략 부문 2개와 디지털&소셜 부문에서 브론즈를 수상하며 총 3개의 본상을 추가했다.

김정아 이노션 대표이사는 "이번 수상은 이노션이 다양한 산업군의 클라이언트와 함께 브랜드 경험, 공익, 기술, 문화적 맥락을 아우르는 크리에이티브를 만들어온 성과가 국제 무대에서 인정받은 결과"라며 "특히 '올해의 독립 네트워크' 수상은 이노션의 독자적인 글로벌 경쟁력을 보여주는 뜻깊은 성과인 만큼, 앞으로도 차별화된 아이디어와 실행력으로 브랜드와 사회에 의미 있는 커뮤니케이션을 선보이겠다"고 말했다.

한편 1998년에 시작된 애드페스트는 스파이크스 아시아(Spikes Asia)와 함께 아시아 태평양 지역을 대표하는 국제 광고제로 꼽힌다.

origin@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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