안병구 밀양시장, '국립무형유산원 분원 건립 지원' 건의

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시는 안병구 시장이 23일 국가유산청을 방문해 허민 청장과 면담을 갖고 국립무형유산원 분원 건립 등 주요 문화유산 현안에 대한 정부 지원과 국비 확보를 요청했다고 밝혔다.
이번 방문은 밀양시가 보유한 문화유산의 체계적인 전승과 보존, 문화관광 자원화를 위한 협력 방안을 논의하기 위해 추진됐다.
안 시장은 올해 9월 착공 예정인 국립무형유산원 분원 건립이 차질 없이 진행될 수 있도록 국가유산청의 지속적인 관심과 지원을 당부했다. 밀양 무형유산 전수교육관 조성 사업비 증액에 따른 국비 추가 지원의 필요성을 강조했다.
안 시장은 밀양아리랑의 가치 확산과 K-컬처와의 연계 콘텐츠 육성 방향도 제시했다. 아울러 영남루와 향교 주변 공원·주차장 조성 등 관광객 편의와 지역 역사자원의 활용도를 높이기 위한 사업의 시급성을 설명하며 국가 차원의 지원을 요청했다.
안병구 시장은 "밀양의 우수한 문화유산을 체계적으로 보존하고 미래 자산으로 육성하기 위해 중앙정부의 역할과 지원이 중요하다"며 "국가유산청과 긴밀히 협력해 주요 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
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