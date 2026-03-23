광주시·전남도, 통합 앞두고 '복지정책 연계' 실무회의

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시와 전남도가 오는 7월 전남광주통합특별시 출범을 앞두고 복지·보건 분야의 정책 연계를 위한 실무 협의를 진행했다.
광주시와 전남도는 23일 시청 소회의실에서 '복지·보건 분야 간담회'를 개최했다고 밝혔다.
이날 간담회에서 양 시·도 관계자들은 복지·보건·의료 분야의 주요 핵심사업 추진 현황을 공유하고 각기 다른 지원 기준과 서비스 전달 체계를 비교 분석했다.
양 시·도는 ▲통합돌봄 체계 구축▲공공보건의료 네트워크 강화▲감염병 공동 대응▲취약계층 지원체계 연계 등 동반상승 효과를 낼 수 있는 사업을 중점 논의했다.
또 행정구역 통합 때 발생할 수 있는 제도 운영 방식의 차이도 사전에 조정해 주민들이 체감하는 서비스의 연속성을 확보하기로 했다.
광주시와 전남도는 단순한 행정 통합을 넘어 '거주지역에 상관없이 수준 높은 복지·보건 서비스를 누리는 균형체계 구축'을 목표로 삼고 있다.
이를 위해 지역별로 상이한 수혜 기준과 행정 절차를 단계적으로 정비하고 통합돌봄과 공공의료를 중심으로 한 '광주·전남형 협력 모델'을 완성할 계획이다.
특히 이날 간담회를 시작으로 복지·보건·의료 분야별 실무협의를 정례화할 방침이다. 이를 통해 행정공백을 사전에 차단하고 통합 과정에서 발생할 수 있는 현장의 목소리를 정책에 즉각 반영할 예정이다.
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