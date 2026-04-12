완도 냉동창고 화재 순간 '플래시오버'…소방관 2명 사망

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1명 예비신랑으로 알려져

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남 완도의 수산물 냉동창고에서 발생한 화재를 진압하는 과정에서 유증기 폭발로 인해 소방관 2명이 사망했다.

12일 전남소방본부에 따르면 이날 오전 8시 25분쯤 전남 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 불이 났다는 신고가 접수됐다.

사고 현장에는 소방대원 등 115명과 장비 39대가 투입됐으며, 이날 오전 8시 38분쯤 화재 지점으로 1차 진입을 시도했다.

완도 수산물 냉동창고 화재. [사진=전남소방본부] 2026.04.12 bless4ya@newspim.com

당시 구조대원과 진압대원 등 7명은 연기가 나던 샌드위치 패널 벽면을 동력 절단기로 잘라내며 진화 작업을 마친 뒤 상황 판단 회의를 진행했다.

그러던 중 다른 벽면에서 연기가 치솟자 8시 48분쯤 2차 진입에 나섰다. 당시만해도 불길은 크지 않아 막바지 작업으로 판단했다.

하지만 8시 50분쯤 밀폐된 창고 천장에 고여 있던 에폭시·우레탄 유증기가 폭발하며 '플래시오버' 현상이 나타났고 밖으로까지 화염이 분출됐다.

지휘팀장은 급히 무전으로 전원 대피 명령을 내렸으나 2명이 탈출하지 못하고 고립돼 결국 사망했다.

신속동료구조팀(RIT)은 오전 10시 2분쯤 출입구 안쪽 5m 지점에서 완도소방서 구조대 소속 A(44)소방위의 시신을 수습했다.

이어 11시 23분쯤에는 해남소방서 북평지역대 소속 B(31)소방사가 패널에 깔려 숨진 상태로 발견됐다.

B소방사는 구급차 운전원이나 일반 소방 공무원으로서 화재 진압에 투입된 것으로 알려졌다.

이번 화재는 공장 관계자가 냉동창고 바닥에서 에폭시 작업(페인트 제거)을 하는 과정에서 토치를 사용하다가 발생한 것으로 추정된다.

당시 작업에는 2명이 참여했으며 이 중 1명은 연기를 흡입해 인근 병원으로 옮겨졌다.

화재 건물은 철골 콘크리트 구조로 2층 규모로 1층에는 냉동실 6개가 설치돼 있다. 천장은 우레탄폼으로 시공됐으며 벽면은 폴리우레탄폼 위에 패널로 마감된 구조다.

이민석 완도소방서장은 "유가족과 전남도와 장례 절차를 협의 중이며 도지사장으로 진행할 예정"이라고 밝혔다.

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