김영록, 완도 냉동창고 화재 현장 방문…유가족·동료대원 위로

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[완도=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 김영록 전남광주특별시장 예비후보가 12일 완도군 수산물 냉동창고 화재 현장을 찾아 순직 소방관의 유가족과 동료 대원들을 위로했다.

완도군 군외면의 한 냉동창고에서는 이날 발생한 화재 진압 과정에서 소방관 2명이 고립돼 숨지는 사고가 났다. 불은 현재 모두 진화됐다.

김영록, 완도 냉동창고 화재 현장 방문. [사진=김영록 선거사무소] 2026.04.12 ej7648@newspim.com

김 예비후보는 현장에서 관계자들로부터 사고 경위를 보고받은 뒤 "가장 위험한 곳에서 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 끝까지 헌신하신 두 분의 용기에 깊은 경의를 표한다"며 "동료 대원들께도 진심 어린 위로와 격려의 말을 전한다"고 말했다.

그는 관계 기관에 "사고 수습과 주민 안전 관리에 만전을 기해 달라"고 당부했다.

이어 김 예비후보는 장례식장을 찾아 유가족들에게 직접 애도의 뜻을 밝히며 "소방관들은 각종 재난 현장에서 국민의 생명과 재산을 지키는 너무나 귀한 분들"이라며 "이 같은 안타까운 사고가 다시는 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

ej7648@newspim.com