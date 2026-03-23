韩元对美元汇率盘中破1510韩元 创17年来新高

纽斯频通讯社首尔3月23日电 韩元对美元汇率盘中突破1510韩元，一度超越1511韩元。这是自2009年3月10日全球金融危机以来，汇率时隔17年再次站上1500韩元关口。

图为23日，位于韩国首尔中区的韩亚银行总部交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

23日首尔外汇市场，韩元对美元汇率以1504.9韩元开盘，较前一交易日收盘价上涨4.3韩元，随后涨幅扩大。

上午10时0分29秒许，汇率一度升至1511.80韩元，之后在1511.40韩元、1511.20韩元附近波动。截至上午10时5分54秒，汇率报1510.30韩元。

汇率开盘后即呈现上升走势，突破1510韩元后在1511韩元附近震荡。短时间内触及1511韩元高点后有所回调，但仍维持在1510韩元上方。

韩国股市同步走弱。韩国综合股指（KOSPI）较前一交易日下跌逾5%，跌破5500点。同一时间，外国投资者在KOSPI市场净卖出约1.5万亿韩元。随着汇率上升及外资抛售扩大，外汇市场与股市呈现同步疲弱走势。

iM证券表示，高油价长期化风险成为现实，美元强势走势可能持续。虽然在政府干预警惕情绪等因素影响下，韩元对美元汇率增幅会受到一定限制，但1500韩元区间走势将持续一段时间。伊朗事态进展及国际油价走势将成为左右全球外汇市场方向的变量。预计本周韩元兑美元汇率波动区间为1480至1530韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社