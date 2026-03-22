[프로축구] 서울, 광주에 5-0... 창단 43년 만에 첫 개막 4연승

3연승 달리던 울산, 김천과 0-0... '무고사 결승골' 인천, 안양에 1-0 첫 승리

'아부달라 극장골' 강원, 제주와 1-1... '전민광 퇴장' 포항, 부천과 0-0 비겨

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = FC서울이 광주를 5-0으로 완파하며 창단 43년 만에 첫 개막 4연승을 달렸다.

서울은 22일 서울월드컵경기장에서 열린 K리그1 2026 5라운드 홈 경기에서 손정범의 선제골과 피오트르 클리말라의 멀티골, 로스·이승모의 추가골을 묶어 광주FC를 5-0으로 격파했다. 리그에서 개막 4연승을 기록한 건 1983년 창단 이후 처음이다. 승점 12를 쌓은 서울은 김천 상무와 0-0으로 비긴 울산 HD(승점 10)를 제치고 단독 선두에 올랐다. 반면 개막 4경기에서 1승 3무로 무패를 달리던 광주는 서울 원정에서 올 시즌 첫 패를 당했다.

전반 9분 2007년생 공격수 손정범이 프로 데뷔골이자 결승골을 터뜨렸다. 왼쪽에서 올라온 크로스를 바베츠가 머리로 떨궜고, 손정범이 쇄도하며 헤더로 마무리했다. 만 18세 5개월인 손정범은 구단 역대 두 번째로 어린 나이에 리그 득점을 기록한 선수로 이름을 남겼다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손정범이 22일 K리그1 2026 5라운드 홈 경기에서 선제골을 넣고 김기동 감독과 포옹하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.22

후반 들어 서울의 공격은 더욱 거세졌다. 후반 시작 2분 만에 정승원의 오른쪽 크로스를 클리말라가 문전에서 왼발 논스톱 슈팅으로 밀어 넣어 2-0을 만들었다. 후반 14분에는 김진수의 프리킥 크로스를 로스가 헤더로 연결해 3-0으로 달아났다. 후반 28분 클리말라가 문선민의 패스를 받은 뒤 페널티박스 왼쪽으로 파고들어 좁은 각도에서 추가골을 성공시키며 멀티골을 완성했다. 후반 37분에는 이승모가 문선민의 크로스를 방향만 바꾸는 왼발 슛으로 연결해 다섯 번째 골을 책임졌다. 클리말라는 후반 43분 역습 상황에서 골 지역 오른쪽에서 시도한 슈팅이 골대를 맞고 나오며 해트트릭을 놓쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 클리말라가 22일 K리그1 2026 5라운드 홈 경기에서 골을 넣고 포효하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.22 psoq1337@newspim.com

울산 HD는 김천 상무와 홈 경기에서 0-0으로 비겼다. 울산은 전반 36분 이진현의 왼발 중거리 슛이 크로스바를 맞고 나오는 등 여러 차례 기회를 놓치며 시즌 첫 무승부를 기록했다. 개막 4경기 연속 무실점이자 2경기 연속 0-0을 기록했다. 승격팀 김천은 5경기 연속 무패(5무)를 이어가면서도 승리를 따내지 못해 승점 5에 머물렀다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인천 무고사가 22일 K리그1 2026 5라운드 FC안양전에서 골을 넣고 팬들에게 달려가 기쁨을 나누고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.22 psoq1337@newspim.com

안양종합운동장에서는 승격팀 인천 유나이티드가 FC안양을 1-0으로 꺾고 K리그1 복귀 첫 승을 신고했다. 전반 40분 안양 주장 이창용이 경고 누적으로 퇴장당해 수적 우위를 잡은 인천은 후반 22분 문전 혼전 상황에서 흐른 공을 스테판 무고사가 오른발로 마무리하며 결승골을 뽑았다. 무고사는 3경기 연속 골이자 시즌 4호 골을 기록, 득점 선두 야고(울산)와 어깨를 나란히 했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 제주 조인정이 22일 K리그1 2026 5라운드 강원FC전에서 K리그 데뷔골을 터뜨리고 기뻐하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.22 psoq1337@newspim.com

강릉하이원아레나에서는 강원FC와 제주 SK가 1-1로 비기며 나란히 시즌 첫 승을 다음으로 미뤘다. 제주는 전반 15분 2005년생 수비수 조인정이 페널티박스 정면에서 왼발 중거리 슛으로 K리그 데뷔골을 터뜨리며 앞서갔다. 강원은 후반 추가시간 6분에 강윤구의 패스를 받은 아부달라가 페널티지역 중앙에서 오른발로 마무리해 승부를 원점으로 돌렸다. 강원은 3무 1패, 제주는 2무 3패로 여전히 무승이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 포항 전민광이 22일 K리그1 2026 5라운드 부천FC전에서 주심으로부터 레드카드를 받고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.22 psoq1337@newspim.com

포항 스틸러스는 부천FC와 홈 경기에서 수적 열세 속에 0-0으로 비겼다. 전반 27분 포항 주장 전민광이 코너킥 상황에서 왼발슛으로 골망을 갈랐지만 비디오판독(VAR) 결과 슈팅 직전 상대 수비수 패트릭의 발을 밟은 파울이 인정돼 득점이 취소됐고, 전민광은 곧바로 퇴장을 당했다. 이후 10명이 된 포항은 골키퍼 황인재의 선방에 힘입어 부천의 공세를 끝까지 버티며 승점 1을 지켜냈다.

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