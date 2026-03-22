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[프로축구] 서울, 광주에 5-0... 창단 43년 만에 첫 개막 4연승

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3연승 달리던 울산, 김천과 0-0... '무고사 결승골' 인천, 안양에 1-0 첫 승리
'아부달라 극장골' 강원, 제주와 1-1... '전민광 퇴장' 포항, 부천과 0-0 비겨

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = FC서울이 광주를 5-0으로 완파하며 창단 43년 만에 첫 개막 4연승을 달렸다.

서울은 22일 서울월드컵경기장에서 열린 K리그1 2026 5라운드 홈 경기에서 손정범의 선제골과 피오트르 클리말라의 멀티골, 로스·이승모의 추가골을 묶어 광주FC를 5-0으로 격파했다. 리그에서 개막 4연승을 기록한 건 1983년 창단 이후 처음이다. 승점 12를 쌓은 서울은 김천 상무와 0-0으로 비긴 울산 HD(승점 10)를 제치고 단독 선두에 올랐다. 반면 개막 4경기에서 1승 3무로 무패를 달리던 광주는 서울 원정에서 올 시즌 첫 패를 당했다.

전반 9분 2007년생 공격수 손정범이 프로 데뷔골이자 결승골을 터뜨렸다. 왼쪽에서 올라온 크로스를 바베츠가 머리로 떨궜고, 손정범이 쇄도하며 헤더로 마무리했다. 만 18세 5개월인 손정범은 구단 역대 두 번째로 어린 나이에 리그 득점을 기록한 선수로 이름을 남겼다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손정범이 22일 K리그1 2026 5라운드 홈 경기에서 선제골을 넣고 김기동 감독과 포옹하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.22

후반 들어 서울의 공격은 더욱 거세졌다. 후반 시작 2분 만에 정승원의 오른쪽 크로스를 클리말라가 문전에서 왼발 논스톱 슈팅으로 밀어 넣어 2-0을 만들었다. 후반 14분에는 김진수의 프리킥 크로스를 로스가 헤더로 연결해 3-0으로 달아났다. 후반 28분 클리말라가 문선민의 패스를 받은 뒤 페널티박스 왼쪽으로 파고들어 좁은 각도에서 추가골을 성공시키며 멀티골을 완성했다. 후반 37분에는 이승모가 문선민의 크로스를 방향만 바꾸는 왼발 슛으로 연결해 다섯 번째 골을 책임졌다. 클리말라는 후반 43분 역습 상황에서 골 지역 오른쪽에서 시도한 슈팅이 골대를 맞고 나오며 해트트릭을 놓쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 클리말라가 22일 K리그1 2026 5라운드 홈 경기에서 골을 넣고 포효하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.22 psoq1337@newspim.com

울산 HD는 김천 상무와 홈 경기에서 0-0으로 비겼다. 울산은 전반 36분 이진현의 왼발 중거리 슛이 크로스바를 맞고 나오는 등 여러 차례 기회를 놓치며 시즌 첫 무승부를 기록했다. 개막 4경기 연속 무실점이자 2경기 연속 0-0을 기록했다. 승격팀 김천은 5경기 연속 무패(5무)를 이어가면서도 승리를 따내지 못해 승점 5에 머물렀다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인천 무고사가 22일 K리그1 2026 5라운드 FC안양전에서 골을 넣고 팬들에게 달려가 기쁨을 나누고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.22 psoq1337@newspim.com

안양종합운동장에서는 승격팀 인천 유나이티드가 FC안양을 1-0으로 꺾고 K리그1 복귀 첫 승을 신고했다. 전반 40분 안양 주장 이창용이 경고 누적으로 퇴장당해 수적 우위를 잡은 인천은 후반 22분 문전 혼전 상황에서 흐른 공을 스테판 무고사가 오른발로 마무리하며 결승골을 뽑았다. 무고사는 3경기 연속 골이자 시즌 4호 골을 기록, 득점 선두 야고(울산)와 어깨를 나란히 했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 제주 조인정이 22일 K리그1 2026 5라운드 강원FC전에서 K리그 데뷔골을 터뜨리고 기뻐하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.22 psoq1337@newspim.com

강릉하이원아레나에서는 강원FC와 제주 SK가 1-1로 비기며 나란히 시즌 첫 승을 다음으로 미뤘다. 제주는 전반 15분 2005년생 수비수 조인정이 페널티박스 정면에서 왼발 중거리 슛으로 K리그 데뷔골을 터뜨리며 앞서갔다. 강원은 후반 추가시간 6분에 강윤구의 패스를 받은 아부달라가 페널티지역 중앙에서 오른발로 마무리해 승부를 원점으로 돌렸다. 강원은 3무 1패, 제주는 2무 3패로 여전히 무승이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 포항 전민광이 22일 K리그1 2026 5라운드 부천FC전에서 주심으로부터 레드카드를 받고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.22 psoq1337@newspim.com

포항 스틸러스는 부천FC와 홈 경기에서 수적 열세 속에 0-0으로 비겼다. 전반 27분 포항 주장 전민광이 코너킥 상황에서 왼발슛으로 골망을 갈랐지만 비디오판독(VAR) 결과 슈팅 직전 상대 수비수 패트릭의 발을 밟은 파울이 인정돼 득점이 취소됐고, 전민광은 곧바로 퇴장을 당했다. 이후 10명이 된 포항은 골키퍼 황인재의 선방에 힘입어 부천의 공세를 끝까지 버티며 승점 1을 지켜냈다.

psoq1337@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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