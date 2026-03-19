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[프로축구] "직접 공 몰고 박스로 들어가"... 정정용의 '이승우 활용법'

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 18일 K리그1 2026 4라운드 전북과 안양전 후반 40분. 양 팀은 1-1로 팽팽하게 맞섰고 개막 후 3경기에서 2무 1패에 그쳤던 전북은 승리가 절실했다. 중원에서 공을 잡은 이승우는 측면으로 빠지는 대신 곧장 중앙을 향해 파고들었다. 상대 1선, 2선을 벗겨내며 박스 앞까지 공을 몰고 들어갔다. 안양 수비수 다섯 명이 앞을 가로막았지만 스텝과 방향 전환으로 모두를 따돌렸다. 박스 안에서 골키퍼와 맞선 상황에서 오른발 슈팅까지 연결했다. 이 공은 김정훈의 선방에 막혔다. 세컨드 볼을 모따가 침착하게 밀어 넣으며 결승골이 완성됐다. 전북은 2-1로 승리하며 개막 후 4경기 만에 시즌 첫 승을 신고했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전북 이승우가 18일 K리그1 2026 4라운드 FC안양과의 홈 경기에서 승리한 뒤 홈팬들에 인사하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.18 psoq1337@newspim.com

이승우가 현란한 드리블로 전북 현대의 개막 첫 승리를 도왔지만 마음껏 웃지 못하는 기색이 역력했다. 이날 홈 경기에서도 그는 개막 4경기 연속 벤치에서 킥오프를 맞았다. 정정용 전북 감독의 선택은 이번 시즌 내내 한결같았다. 연령별 대표팀에서 한솥밥을 먹었던 사이라 '정정용호'의 핵심으로 중용될 것이라는 예상과 달리, 이승우는 슈퍼컵에 이어 리그에서도 꾸준히 '조커'로만 나서고 있다. 이승우는 슈퍼컵을 마치고 "나는 게임 체인저를 하러 온 게 아니다"라며 불만을 숨기지 않았다.

반면 정 감독이 데려온 왼쪽 공격수 김승섭의 부담은 점차 커지고 있다. 김승섭은 김천 상무 시절 정 감독 지휘 아래에서 7골 3도움을 기록하며 커리어를 끌어올렸다. 수비 가담과 윙백 소화까지 가능한 '멀티 롤'로 신뢰를 얻었다. 하지만 전북 이적 후에는 안양전까지 리그 4경기 연속 선발에도 공격 포인트 0개에 그쳤다. 경기 전 정 감독은 "김승섭은 하나만 남았다. 골이다"라며 믿음을 보냈다. 그러나 안양전에서도 김승섭의 득점 소식은 들리지 않았다. 결국 후반 시작과 함께 김승섭을 빼고 이승우를 투입하는 승부수는 주효했다. 이승우는 경기장 전체를 휘저으며 템포를 끌어올렸다. 볼을 받을 때마다 방향 전환과 탈압박 드리블로 안양 수비 라인을 흔들었고 전북의 공격도 눈에 띄게 살아났다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전북 이승우(가운데)와 정정용 감독(오른쪽)이 18일 K리그1 2026 4라운드 FC안양과의 홈 경기에서 승리한 뒤 홈팬들에 인사하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.18 psoq1337@newspim.com

정 감독은 경기 후 "이승우에게 패스하지 말라고 했다. 직접 공을 가지고 안으로 들어가라고 했다"고 밝혔다. 이에 대해 이승우는 "정확히 잘 기억은 안 나는데, 그냥 볼을 최대한 많이 갖고, 드리블하면서 다니라고 했던 것 같다"고 답했다.

이승우는 리그 최고 연봉(지난해 기준 15억9000만원)을 받는 간판 스타이자 홈팬들이 가장 보고 싶어 하는 얼굴이다. 개막전부터 이어진 벤치 대기는 선수 본인의 자존심뿐 아니라 팬심과도 직결된 민감한 이슈다. 그럼에도 정 감독은 당장 플랜을 바꿀 생각은 없어 보인다. 그는 "이승우는 결국 패스를 주는 선수는 아니다. 가지고 들어가서 해결하는 선수"라며 "(이승우와 김승섭의 활용은) 상대 팀에 따라 전략적으로 접근하겠다. 선수가 베스트(선발)로 뛰고 싶어 하는 건 당연하다. 상황에 따라 판단해야 할 것 같다"고 여지를 남겼다.

psoq1337@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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