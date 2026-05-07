통합위, 오명 전 부총리 등 사회 원로 8명 고문 위촉

AI 핵심 요약beta
- 대통령직속 국민통합위원회가 7일 사회 원로 8명을 고문으로 위촉했다.
- 이석연 위원장이 정부서울청사 위촉식에서 오명·최학래 등에게 위촉장을 수여했다.
- 고문단과 매분기 정례모임을 갖고 국민통합 정책에 의견을 반영한다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 대통령직속 국민통합위원회가 7일 사회 각계 원로 8명을 고문으로 위촉했다고 밝혔다.
이석연 통합위원장은 이날 정부서울청사에서 열린 위촉식에서 오명 전 부총리 겸 과학기술부 장관, 최학래 전 한겨레신문 대표, 황석영 작가, 김명자 한국과학기술원(카이스트·KAIST) 이사장, 김홍신 세계한글작가대회 조직위원장, 박명재 전 행정자치부 장관, 문국현 뉴패러다임인스티튜트 회장, 임혁백 고려대학교 명예교수에게 위촉장을 수여했다.
오 전 부총리는 현재 한국뉴욕주립대 명예총장을 맡고 있고, 최 전 대표는 희망브리지 전국재해구호협회 고문이다. 황 작가는 인제대학교 석좌교수로 있고, 전 환경부 장관을 지낸 김 이사장은 한국과학기술총연합회 명예회장, 한국지속가능발전기업협의회 명예회장도 겸하고 있다. 전 유한킴벌리 대표이사 회장을 지낸 문 회장은 실리콘밸리 비즈니스포럼 한국의장으로 있다.
위원회는 고문단과 함께 매 분기마다 정례적인 만남을 갖고 사회 각계각층의 의견을 수렴해 국민통합 정책에 반영할 계획이다.
위촉식에 참석한 고문들은 국민통합의 중요성을 강조했다.
김 조직위원장은 "국민통합은 피할 수 없는 절체절명의 과제"라며 과거 고구려, 백제, 발해 등이 국민통합에 실패해 멸망한 역사에서 교훈을 얻어야 한다고 제언했다.
박 전 장관은 "국민통합의 길은 헌법정신과 헌법 가치관의 수호"라고 밝혔다. 김 이사장은 인공지능(AI) 등 기술 발전이 가속화되는 시대에 국민통합이 더욱 어려운 과제가 되고 있다며 여러 분야의 위원회가 협력해 통합 과제를 폭넓게 다루는 발상의 전환이 필요하다고 했다.
이 통합위원장은 "우리 사회 갈등을 치유하고 지속가능한 통합 기반을 마련하기 위해 각계 원로의 역할이 매우 중요하다"며 "고문단의 경험과 통찰을 바탕으로 위원회 논의가 더욱 깊이 있고 균형 있게 이루어지기를 기대한다"고 말했다.
the13ook@newspim.com