"오스코텍, 레이저티닙發 현금 확보… 차세대 기술이전 기대"-그로쓰리서치

AI 핵심 요약beta
- 그로쓰리서치는 7일 오스코텍 탐방보고서를 통해 레이저티닙 로열티 기반 현금창출력으로 성장 구간 진입을 밝혔다.
- 한용희 연구원은 GNS-3545와 세비도플래닙 기술수출 성과로 기업가치 재평가 구간이 올 것이라고 진단했다.
- 연간 1000억원 로열티 수익과 1000억원 자본력으로 자체 임상 추진이 가능하다고 전망했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 독립리서치 기업 그로쓰리서치는 7일 오스코텍 탐방보고서를 통해, 레이저티닙 로열티 기반의 현금창출력을 바탕으로 차세대 파이프라인의 연쇄 기술이전 기대가 확대되며 핵심 성장 구간에 진입했다고 밝혔다.
한용희 그로쓰리서치 연구원은 "오스코텍은 레이저티닙을 통해 창출되는 확실한 캐시카우와 1000억원 이상의 자본력, 신약 개발 역량을 확보한 진화형 바이오텍"이라며 "GNS-3545와 세비도플래닙 등 주요 파이프라인의 신규 기술수출 성과가 확인되는 시점이 기업가치 재평가 구간이 될 것"이라고 진단했다.
한 연구원은 오스코텍이 파트너사 얀센의 레이저티닙 병용요법 상업화 확대에 따라 연간 최소 1000억원 규모의 로열티 수익을 거둘 것으로 전망했다.
그는 "이미 알츠하이머 치료제(ADEL-Y01) 기술수출 계약금 등을 통해 1000억원 이상의 현금성 자산을 확보했으며, 부채비율 역시 22% 수준"이라며 "외부 자금 조달 없이 자체 임상과 후속 연구 추진이 가능한 재무 체력을 갖췄다"고 설명했다.
기업가치 상승 요인으로는 단기 파이프라인의 기술수출과 지배구조 개편이 꼽혔다. 한 연구원은 "하반기 임상 1상 종료를 앞두고 희귀의약품 지정 신청을 마친 특발성 폐섬유증 치료제 'GNS-3545'와 글로벌 제약사와 협상 중인 '세비도플래닙'의 기술이전 가능성이 높다"며 "미국 자회사 제노스코의 100% 자회사 편입이 마무리될 경우 파이프라인 가치가 연결 실적에 반영될 전망"이라고 밝혔다.
중장기 파이프라인 확장성도 언급됐다. 한 연구원은 "제노스코 완전 자회사 편입과 OCT-648, OCT-598 등 후속 라인업 확장이 가시화될 경우 신약 개발 가속화에 따른 프리미엄 반영이 가능하다"고 말했다.
그로쓰리서치는 오스코텍이 확실한 현금 흐름을 바탕으로 신약 개발 모델을 구축한 밸류체인 핵심 기업으로 재평가될 가능성이 높다고 진단했다.
eoyn2@newspim.com