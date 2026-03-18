[프로축구] '모따 결승골' 전북, 안양에 2-1... 4경기 만에 첫 승리

대전도 인천 잡고 개막 4경기 만에 첫 승리 감격

울산·서울, 각각 제주·포항 꺾고 개막 3연승 달려

승격팀 부천, 홈에서 강원과 득점 없이 0-0 비겨

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전북 현대가 친정팀을 만난 모따의 한 방을 앞세워 리그 첫 승을 신고했다.

전북은 18일 전주월드컵경기장에서 열린 K리그1 2026 4라운드 홈 경기에서 FC안양을 2-1로 꺾고 개막 4경기 만에 시즌 첫 승을 거뒀다. 슈퍼컵 우승으로 시즌을 시작했지만 리그 3경기 연속 무승(2무 1패)에 그치던 전북은 승점 5(1승 2무 1패)를 만들며 중위권(6위권)으로 올라섰다. 안양은 개막 3경기 무패(1승 2무) 흐름이 끊기며 전북과 같은 승점 5지만 골득실 열세로 하위권으로 내려앉았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전북 모따(가운데)가 18일 K리그1 2026 4라운드 FC안양과의 홈 경기에서 결승골을 넣고 기뻐하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.18 psoq1337@newspim.com

전북은 전반 10분 만에 운이 따른 선제골을 얻었다. 오른쪽에서 김진규가 올린 대각선 크로스를 티아고가 오른발 논스톱 슛으로 연결했고, 이 슛이 오른쪽 골대를 맞고 나온 공이 안양 골키퍼 김정훈의 몸을 맞고 골라인을 통과했다. 공식 기록은 김정훈의 자책골이 됐다.

안양은 전반 26분 수비수 토마스의 오버래핑으로 상대 박스 근처까지 올라간 상황에서, 김보경의 전진 패스를 받은 김운이 골 지역 정면에서 오른발 터닝슛으로 골망을 흔들었다. 김운의 K리그1 개인 첫 골이다.

전반을 1-1로 마친 전북 정정용 감독은 후반 시작과 동시에 교체 카드를 꺼냈다. 김승섭을 불러들이고 이승우를 투입하며 2선에 변화를 줬고 후반 15분에는 티아고 대신 지난 시즌까지 안양에서 뛰었던 모따를 그라운드에 내보냈다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전북 이승우가 18일 K리그1 2026 4라운드 FC안양과의 홈 경기에서 승리한 뒤 홈팬들에 인사하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.18 psoq1337@newspim.com

후반 40분, 이승우가 왼쪽 측면에서 공을 잡아 현란한 드리블로 안양 수비수 여러 명을 연달아 제치고 페널티박스 중앙까지 파고들었다. 이승우의 오른발 슛은 골키퍼 김정훈의 선방에 막혔지만 문전 왼쪽에 서 있던 모따가 흐른 공을 침착하게 오른발로 밀어 넣으며 결승골을 완성했다. 지난 시즌까지 안양에서 뛰다 전북으로 이적한 모따는 골을 넣고도 세리머니를 자제하며 친정팀에 대한 예우를 보였다.

정정용 감독은 리그 부임 4경기 만에 첫 승을 거두며 부담을 덜었다. 전북도 안양전 역대 전적에서 4전 전승을 이어가며 상대전 우위를 굳혔다.

황선홍 감독의 대전하나시티즌도 인천축구전용경기장에서 열린 원정 경기에서 인천 유나이티드에 3-1 완승을 거두며 개막 4경기 만에 첫 승을 신고했다.

승점 6을 쌓은 대전은 3위에 올랐다. 개막 4경기에서 1무 3패(승점 1)로 승리가 없는 인천은 12개 팀 중 11위에 처졌다. 대전은 마사, 디에고, 엄원상이 골 맛을 봤고 인천은 무고사가 한 골을 만회하는 데 그쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대전 엄원상이 18일 K리그1 2026 4라운드 친천과의 원정 경기에서 골을 넣고 골 셀레브레이션을 하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.18 psoq1337@newspim.com

제주월드컵경기장에서는 울산 HD가 제주 SK를 2-0으로 꺾었다. 개막 3연승을 내달린 울산(승점 9)은 역시 3연승의 신바람을 낸 FC서울과 승점이 같지만 다득점에서 앞서며 선두 자리를 유지했다. 반면 제주(승점 1)는 최근 3연패에 개막 4경기 연속 무승(1무 3패)에 시달리며 최하위에 그쳤다.

전반을 득점 없이 마친 울산은 후반 4분 정승현의 헤더 득점에 이어 후반 18분 야고의 추가 골이 터지며 기분 좋은 승리를 따냈다. 3경기 연속 골을 뽑아낸 야고는 시즌 4호 골로 득점 1위 자리를 지켰다.

포항스틸야드에선 FC서울이 포항 스틸러스를 상대로 전반 4분 터진 조영욱의 득점을 끝까지 지켜내며 1-0으로 이겼다. 서울은 3연승 신바람을 내며 선두 울산에 이어 2위를 유지했고 포항은 개막 3경기 연속 무승(2무 1패)의 부진 속에 9위에 랭크됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 부천과 강원 선수들이 18일 K리그1 2026 4라운드 경기를 마치고 인사를 나누고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.18 psoq1337@newspim.com

부천종합운동장에선 '승격팀' 부천FC가 강원FC와 득점 없이 비겼다. 부천(1승 2무 1패·승점 4)은 공동 5위로 제자리걸음한 가운데 강원(2무 1패·승점 2)은 시즌 첫 승리에 실패하며 10위에 그쳤다.

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