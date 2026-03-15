[프로축구] '이동준 PK 결승골' 울산, 부천 돌풍 잠재우며 2-1 역전승

'이승모 극적 헤더골' 서울, 제주에 2-1 진땀승

무고사 '장군'·이호재 '멍군' 포항, 인천과 1-1 무승부

강원, 1명 퇴장 당한 안양 공략 실패하며 1-1 비겨

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = K리그1 울산이 승격팀 부천의 돌풍을 잠재우며 개막 2연승을 달렸다. 선제골을 허용했지만 침착하게 경기를 뒤집으며 승격팀에 첫 패배를 안겼다.

울산은 15일 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 3라운드 원정 경기에서 부천을 상대로 2-1 역전승을 거뒀다. 개막전 승리에 이어 이날도 승점 3을 챙긴 울산은 시즌 초반 상승세를 이어갔다.

[서울=뉴스핌] 울산의 이동경이 15일에 열린 부천과의 리그 경기에서 PK골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.03.15 wcn05002@newspim.com

울산은 지난달 28일 열린 개막전에서 강원을 3-1로 꺾으며 기분 좋은 출발을 알렸다. 이어 2라운드에서 서울과 맞붙을 예정이었지만 서울의 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 일정으로 인해 경기가 다음 달 15일로 연기됐다. 그 결과 울산은 이날 경기를 통해 시즌 두 번째 경기를 치르게 됐다.

반면 승격팀 부천은 개막 이후 상승세를 이어가던 상황이었다. 첫 경기에서 '디펜딩 챔피언' 전북을 꺾으며 돌풍을 일으켰고, 이어진 2라운드에서도 우승 후보로 꼽히는 대전과 무승부를 기록하며 만만치 않은 전력을 보여줬다. 이날 경기에서도 먼저 골망을 흔들며 또 한 번의 이변을 기대하게 했지만 결국 첫 패배를 기록하게 됐다.

경기의 출발은 부천이 훨씬 좋았다. 전반 8분 만에 선제골을 터뜨리며 분위기를 가져왔다. 득점의 주인공은 울산 출신 공격수인 김민준이었다.

부천은 후방에서 수비수 패트릭이 울산 수비 뒤 공간을 향해 길게 패스를 연결하면서 공격의 물꼬를 텄다. 이를 받은 티아깅요가 빠른 발을 이용해 페널티지역 왼쪽 깊숙한 곳까지 파고들었고, 곧바로 중앙으로 컷백 패스를 내줬다. 페널티지역 정면으로 쇄도하던 김민준은 왼발 슈팅으로 울산의 골망을 흔들며 선제골을 완성했다. 김민준은 득점 후 부천 엠블럼에 입을 맞추는 세리머니로 기쁨을 표현했다.

[서울=뉴스핌] 부천의 김민준이 15일에 열린 울산과의 리그 경기에서 골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.03.15 wcn05002@newspim.com

선제골을 내준 울산은 곧바로 반격에 나섰다. 공격의 템포를 끌어올리며 부천의 수비를 강하게 압박했다. 계속해서 골문을 두드리던 울산은 결국 전반 막판 동점골을 만들어냈다.

전반 38분 이진현이 페널티지역 왼쪽을 파고들며 낮게 내준 컷백이 골키퍼를 맞고 뒤로 흐르자 야고가 이를 놓치지 않았다. 야고는 오른발 슈팅으로 공을 골문 안으로 밀어 넣으며 승부의 균형을 맞췄다.

1-1로 전반을 마친 울산은 후반 들어서도 공격의 고삐를 늦추지 않았다. 그리고 후반 19분 결정적인 장면이 나왔다.

페널티지역 왼쪽으로 돌파하던 이동경이 부천 수비수 홍정욱의 태클에 걸려 넘어졌고, 이를 바로 앞에서 지켜보던 주심은 곧바로 페널티킥을 선언했다.

키커로 나선 이동경은 후반 24분 침착하게 왼발 슈팅을 성공시키며 팀에 역전을 안겼다. 이 골로 울산은 2-1 리드를 잡았고, 이후 남은 시간을 안정적으로 관리하며 승리를 지켜냈다.

[서울=뉴스핌] 서울의 이승모가 15일에 열린 제주와의 리그 경기에서 극적 헤더골을 넣은 뒤 수훈 선수에 선정됐다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.03.15 wcn05002@newspim.com

한편 같은 시각 제주월드컵경기장에서 열린 경기에서는 서울이 제주를 2-1로 꺾고 연승 행진을 이어갔다.

서울은 전반 동안 제주와 팽팽한 균형을 이루며 득점 없이 경기를 이어갔다. 그러나 후반 초반 선제골을 만들어내며 흐름을 가져왔다.

후반 7분 클리말라가 페널티지역 오른쪽에서 강하게 슈팅을 시도했고, 이 공이 제주 골대를 맞은 뒤 반대편으로 굴절됐다. 골문 앞에 있던 로스가 이를 오른발로 밀어 넣으며 선제골을 기록했다. 특히 로스는 자신의 생일에 서울 데뷔골을 터뜨리는 기쁨까지 누렸다.

경기 막판 제주도 반격에 나섰다. 후반 43분 역습 상황에서 최병욱이 동점골을 터뜨리며 승부를 원점으로 돌렸다.

그러나 마지막에 웃은 쪽은 서울이었다. 후반 추가시간 송민규의 헤더 패스를 받은 이승모가 골 지역 정면에서 다시 머리로 공을 밀어 넣으며 극적인 결승골을 완성했다.

이 승리로 서울은 개막 이후 2연승을 기록하며 상승세를 이어갔다. 반면 제주는 개막 후 세 경기에서 승리를 거두지 못하며 1무 2패로 시즌 초반 어려움을 겪게 됐다.

[서울=뉴스핌] 포항의 이호재가 15일 열린 인천과의 경기에서 동점골을 넣은 뒤 세리머니 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.03.15 wcn05002@newspim.com

포항은 포항 포항스틸야드에서 열린 인천과의 경기에서 1-1로 비겼다. 포항은 2무(승점 2)로 9위에 올랐고, 인천은 1무 2패(승점 1)로 10위에 머물렀다.

선제골은 인천이 가져갔다. 전반 43분 무고사가 혼전 상황에서 흘러나온 볼을 침착하게 밀어 넣어 리드를 잡았다. 그러나 포항은 후반 시작 직후 균형을 맞췄다. 교체 투입된 조르지가 공중볼 경합에서 헤더로 떨어뜨린 공을 이호재가 오른발 슈팅으로 연결하며 동점골을 만들었고, 경기는 그대로 1-1로 마무리됐다.

[서울=뉴스핌] 강원의 박상혁이 15일 열린 안양과의 경기에서 골을 넣은 뒤 강원 선수들이 축하해 주고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.03.15 wcn05002@newspim.com

강릉 강릉종합운동장에서 강원과 안양의 경기도 1-1로 승부를 가리지 못했다. 강원은 1무 1패(승점 1)로 공동 11위에 자리했고, 안양은 1승 2무(승점 5)로 3위를 유지했다.

강원은 전반 5분 박상혁의 헤더로 선제골을 터뜨렸지만, 전반 19분 최건주에게 동점골을 허용했다. 안양은 후반 17분 안양의 김정현이 퇴장을 당하며 수적 열세에 몰렸지만, 강원이 끝내 추가 득점에 실패하면서 두 팀은 승점 1씩 나눠 가졌다.

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