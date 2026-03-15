전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.15 (일)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[프로축구] '이동준 PK 결승골' 울산, 부천 돌풍 잠재우며 2-1 역전승

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

'이승모 극적 헤더골' 서울, 제주에 2-1 진땀승
무고사 '장군'·이호재 '멍군' 포항, 인천과 1-1 무승부
강원, 1명 퇴장 당한 안양 공략 실패하며 1-1 비겨

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = K리그1 울산이 승격팀 부천의 돌풍을 잠재우며 개막 2연승을 달렸다. 선제골을 허용했지만 침착하게 경기를 뒤집으며 승격팀에 첫 패배를 안겼다.

울산은 15일 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 3라운드 원정 경기에서 부천을 상대로 2-1 역전승을 거뒀다. 개막전 승리에 이어 이날도 승점 3을 챙긴 울산은 시즌 초반 상승세를 이어갔다.

[서울=뉴스핌] 울산의 이동경이 15일에 열린 부천과의 리그 경기에서 PK골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.03.15 wcn05002@newspim.com

울산은 지난달 28일 열린 개막전에서 강원을 3-1로 꺾으며 기분 좋은 출발을 알렸다. 이어 2라운드에서 서울과 맞붙을 예정이었지만 서울의 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 일정으로 인해 경기가 다음 달 15일로 연기됐다. 그 결과 울산은 이날 경기를 통해 시즌 두 번째 경기를 치르게 됐다.

반면 승격팀 부천은 개막 이후 상승세를 이어가던 상황이었다. 첫 경기에서 '디펜딩 챔피언' 전북을 꺾으며 돌풍을 일으켰고, 이어진 2라운드에서도 우승 후보로 꼽히는 대전과 무승부를 기록하며 만만치 않은 전력을 보여줬다. 이날 경기에서도 먼저 골망을 흔들며 또 한 번의 이변을 기대하게 했지만 결국 첫 패배를 기록하게 됐다.

경기의 출발은 부천이 훨씬 좋았다. 전반 8분 만에 선제골을 터뜨리며 분위기를 가져왔다. 득점의 주인공은 울산 출신 공격수인 김민준이었다.

부천은 후방에서 수비수 패트릭이 울산 수비 뒤 공간을 향해 길게 패스를 연결하면서 공격의 물꼬를 텄다. 이를 받은 티아깅요가 빠른 발을 이용해 페널티지역 왼쪽 깊숙한 곳까지 파고들었고, 곧바로 중앙으로 컷백 패스를 내줬다. 페널티지역 정면으로 쇄도하던 김민준은 왼발 슈팅으로 울산의 골망을 흔들며 선제골을 완성했다. 김민준은 득점 후 부천 엠블럼에 입을 맞추는 세리머니로 기쁨을 표현했다.

[서울=뉴스핌] 부천의 김민준이 15일에 열린 울산과의 리그 경기에서 골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.03.15 wcn05002@newspim.com

선제골을 내준 울산은 곧바로 반격에 나섰다. 공격의 템포를 끌어올리며 부천의 수비를 강하게 압박했다. 계속해서 골문을 두드리던 울산은 결국 전반 막판 동점골을 만들어냈다.

전반 38분 이진현이 페널티지역 왼쪽을 파고들며 낮게 내준 컷백이 골키퍼를 맞고 뒤로 흐르자 야고가 이를 놓치지 않았다. 야고는 오른발 슈팅으로 공을 골문 안으로 밀어 넣으며 승부의 균형을 맞췄다.

1-1로 전반을 마친 울산은 후반 들어서도 공격의 고삐를 늦추지 않았다. 그리고 후반 19분 결정적인 장면이 나왔다.

페널티지역 왼쪽으로 돌파하던 이동경이 부천 수비수 홍정욱의 태클에 걸려 넘어졌고, 이를 바로 앞에서 지켜보던 주심은 곧바로 페널티킥을 선언했다.

키커로 나선 이동경은 후반 24분 침착하게 왼발 슈팅을 성공시키며 팀에 역전을 안겼다. 이 골로 울산은 2-1 리드를 잡았고, 이후 남은 시간을 안정적으로 관리하며 승리를 지켜냈다.

[서울=뉴스핌] 서울의 이승모가 15일에 열린 제주와의 리그 경기에서 극적 헤더골을 넣은 뒤 수훈 선수에 선정됐다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.03.15 wcn05002@newspim.com

한편 같은 시각 제주월드컵경기장에서 열린 경기에서는 서울이 제주를 2-1로 꺾고 연승 행진을 이어갔다.

서울은 전반 동안 제주와 팽팽한 균형을 이루며 득점 없이 경기를 이어갔다. 그러나 후반 초반 선제골을 만들어내며 흐름을 가져왔다.

후반 7분 클리말라가 페널티지역 오른쪽에서 강하게 슈팅을 시도했고, 이 공이 제주 골대를 맞은 뒤 반대편으로 굴절됐다. 골문 앞에 있던 로스가 이를 오른발로 밀어 넣으며 선제골을 기록했다. 특히 로스는 자신의 생일에 서울 데뷔골을 터뜨리는 기쁨까지 누렸다.

경기 막판 제주도 반격에 나섰다. 후반 43분 역습 상황에서 최병욱이 동점골을 터뜨리며 승부를 원점으로 돌렸다.

그러나 마지막에 웃은 쪽은 서울이었다. 후반 추가시간 송민규의 헤더 패스를 받은 이승모가 골 지역 정면에서 다시 머리로 공을 밀어 넣으며 극적인 결승골을 완성했다.

이 승리로 서울은 개막 이후 2연승을 기록하며 상승세를 이어갔다. 반면 제주는 개막 후 세 경기에서 승리를 거두지 못하며 1무 2패로 시즌 초반 어려움을 겪게 됐다.

[서울=뉴스핌] 포항의 이호재가 15일 열린 인천과의 경기에서 동점골을 넣은 뒤 세리머니 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.03.15 wcn05002@newspim.com

포항은 포항 포항스틸야드에서 열린 인천과의 경기에서 1-1로 비겼다. 포항은 2무(승점 2)로 9위에 올랐고, 인천은 1무 2패(승점 1)로 10위에 머물렀다.

선제골은 인천이 가져갔다. 전반 43분 무고사가 혼전 상황에서 흘러나온 볼을 침착하게 밀어 넣어 리드를 잡았다. 그러나 포항은 후반 시작 직후 균형을 맞췄다. 교체 투입된 조르지가 공중볼 경합에서 헤더로 떨어뜨린 공을 이호재가 오른발 슈팅으로 연결하며 동점골을 만들었고, 경기는 그대로 1-1로 마무리됐다.

[서울=뉴스핌] 강원의 박상혁이 15일 열린 안양과의 경기에서 골을 넣은 뒤 강원 선수들이 축하해 주고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.03.15 wcn05002@newspim.com

강릉 강릉종합운동장에서 강원과 안양의 경기도 1-1로 승부를 가리지 못했다. 강원은 1무 1패(승점 1)로 공동 11위에 자리했고, 안양은 1승 2무(승점 5)로 3위를 유지했다.

강원은 전반 5분 박상혁의 헤더로 선제골을 터뜨렸지만, 전반 19분 최건주에게 동점골을 허용했다. 안양은 후반 17분 안양의 김정현이 퇴장을 당하며 수적 열세에 몰렸지만, 강원이 끝내 추가 득점에 실패하면서 두 팀은 승점 1씩 나눠 가졌다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[단독] "반차 쓰면 30분 일찍 퇴근" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 반차를 사용해 하루 4시간 근무할 경우 휴게시간을 사용하지 않고 퇴근할 수 있도록 보장하는 내용의 근로기준법 개정안이 국회에서 발의된다. 근로시간 단축, 연차 휴가 분할 사용, 육아·돌봄 등으로 반일 근무 형태가 확대된 가운데 현행 법체계는 4시간 근무한 근로자에게 법정 휴게시간 30분을 부여하고 있다. 개정안은 휴게시간 때문에 퇴근이 늦어지는 불편을 해소한다는 취지에서 마련됐다. 12일 국회에 따르면 박홍배 더불어민주당 의원은 이 같은 내용을 담은 근로기준법 개정안을 이르면 이번 주 대표 발의할 예정이다. 현행 근로기준법은 4시간 근로한 경우 30분 이상, 8시간 근로한 경우 1시간 이상의 휴게시간을 부여한다. 휴식은 근로시간 도중에 부여하도록 규정됐다. 통상 8시간 근로자에게 부여되는 점심시간 1시간이 법정 휴게시간에 해당한다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 박홍배 더불어민주당 의원이 지난해 10월 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회의 고용노동부 국정감사에서 스마트 안전고리 시연을 하고 있다. 2025.10.15 pangbin@newspim.com 문제는 4시간 근로한 근로자가 퇴근을 희망해도 휴게시간 30분을 채우기 위해 사업장에 더 머물러 있어야 하는 어려움이 현장에서 이어지고 있다는 점이다. 시간 단위 연차 사용에 대한 명확한 법적 근거가 없어 사업장별 운영 기준이 상이하고, 육아·돌봄·자기계발 등 다양한 생활 수요에 현행 제도가 대응하지 못한다는 지적도 제기됐다. 개정안의 골자는 근로자가 4시간 근무 후 바로 퇴근할 것을 명시적으로 요청한 경우, 30분 휴게시간 없이 퇴근할 수 있도록 근로시간 유연성을 높인다는 것이다. 연차는 근로자의 의지에 따라 시간 단위 등으로 분할 사용할 수 있도록 보장하는 내용도 담고 있다. 반차 법제화 및 반일 근무 시 휴게시간 미적용 명문화는 지난해 12월 실노동시간 단축 로드맵 추진단의 논의 결과에도 포함됐다. 당시 추진단은 반차 사용의 경우 올해 법제화할 것을 목표로 제시한 바 있다. 박홍배 의원은 "반일 근무가 늘어나는 현실에서 4시간 근무 후 바로 퇴근하려는 노동자에게 휴게시간 때문에 추가로 사업장에 머물도록 하는 것은 제도와 현장의 괴리를 보여주는 사례"라며 "근로시간 제도도 변화하는 노동 현실에 맞게 합리적으로 정비할 필요가 있다"고 강조했다. sheep@newspim.com 2026-03-12 10:07
사진
삼성 '갤럭시 S26' 글로벌 출시 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 3세대 인공지능(AI) 스마트폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 글로벌 시장에 출시하며 프리미엄 스마트폰 경쟁에 속도를 낸다. 삼성전자는 '갤럭시 S26 시리즈'와 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'를 11일부터 세계 주요 국가에서 판매한다고 밝혔다. 한국·미국·영국·인도 등을 시작으로 약 120개국에 순차 출시한다. 미국·영국·인도·베트남 등에서 진행된 갤럭시 S26 시리즈 글로벌 사전판매는 주요 시장에서 전작 대비 두 자릿수 증가를 기록했다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] ◆프라이버시 디스플레이 탑재…카메라 기능도 업그레이드갤럭시 S26 시리즈는 하드웨어 성능을 높이고 갤럭시 AI 기능을 강화했다. 카메라 경험도 한층 개선했다. 최상위 모델 '갤럭시 S26 울트라'에는 '프라이버시 디스플레이'가 처음 적용됐다. 측면에서 화면 내용을 확인하기 어렵게 설계한 기능이다. 스마트폰 사생활 보호 기능을 강화했다. AI 기반 통화 기능도 추가했다. 모르는 번호로 걸려온 전화를 AI가 대신 받고 발신자 정보와 통화 내용을 요약한다. '통화 스크리닝(Call Screening)' 기능이다. 카메라 기능도 대폭 개선했다. 저조도 촬영 '나이토그래피', 영상 흔들림을 줄이는 '슈퍼 스테디', 텍스트 입력 기반 편집 기능 '포토 어시스트'를 지원한다. 이미지·스케치·텍스트 입력으로 창작물을 만드는 '크리에이티브 스튜디오'도 포함했다. 삼성전자는 3월 구매 고객 대상 프로모션도 진행한다. 갤럭시 버즈4 10% 할인 쿠폰과 정품 케이스·액세서리 30% 할인 쿠폰을 제공한다. 60W 충전기 할인 쿠폰도 지급한다. 콘텐츠 혜택으로 '윌라' 3개월 구독권과 갤럭시 스토어 게임 테마 8종도 제공한다. 마그넷 기반 신규 액세서리도 선보인다. 마그넷 무선 충전기와 카드 월렛, 링홀더, 미러 그립 스탠드 등이다. 마그넷 무선 충전 배터리팩은 스마트폰 후면 부착 시 카메라 간섭 없이 충전할 수 있다. 삼성전자 모델이 '갤럭시 S26 시리즈'의 '수평 고정 슈퍼 스테디' 기능을 체험하는 모습 [사진=삼성전자] ◆하이파이 사운드 '버즈4' 출시…AI 기능·케이스 라인업 확대삼성전자는 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'도 함께 출시했다. '버즈4 프로'와 '버즈4' 두 모델이다. 하이파이 사운드와 인체공학 설계를 적용했다. '헤드 제스처' 기능도 새로 넣었다. 사용자가 고개를 움직여 전화 수신과 빅스비 제어를 할 수 있다. 다른 갤럭시 기기와 연결하면 AI 음성 호출과 실시간 통역 기능도 활용할 수 있다. 버즈4 시리즈는 화이트와 블랙 두 색상으로 출시된다. 버즈4 프로는 삼성닷컴과 삼성 강남에서 핑크 골드 색상도 판매한다. 사전 구매 고객 약 90%는 버즈4 프로를 선택했다.케이스 제품도 확대했다. 전통 문양·통조림·레트로 게임기 디자인 케이스를 출시한다. 헬리녹스 러기드, 초코송이 협업 제품도 선보인다. 전통 문양 시리즈는 꽃과 호랑이 문양을 자개 디자인으로 구현했다. 버즈4 케이스 중 판매 비중이 가장 높았다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] 정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "'갤럭시 S26 시리즈'는 AI폰을 안심하고 사용할 수 있는 기능부터 갤럭시 AI, 카메라까지 완성도를 크게 끌어올린 제품"이라며 "풍성한 사운드의 '갤럭시 버즈4 시리즈'와 함께 갤럭시 생태계를 경험해 보길 바란다"고 말했다. syu@newspim.com 2026-03-11 08:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동