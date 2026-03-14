[프로축구] 이정효의 수원 삼성, 전남에 2-0… K리그2 개막 3연승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정효 감독이 이끄는 수원 삼성이 개막 3연승을 달리며 선두권 경쟁에 뛰어들었다. 수원은 14일 수원월드컵경기장에서 열린 K리그2 2026 3라운드 홈 경기에서 전남 드래곤즈를 2-0으로 완파했다. 전반 34분 정호연의 선제 결승골과 후반 26분 헤이스의 추가골이 승부를 갈랐다.
수원은 개막 이후 3전 전승으로 승점 9를 쌓았다. 같은 날 수원FC도 승리하며 승점은 같지만 다득점에서 밀려 17개 팀 가운데 2위에 자리했다. 반면 전남은 1승 2패(승점 3)로 주춤했다.
경기 초반 흐름은 답답했다. 양 팀 모두 전반 중반까지 슈팅이 없었다. 전반 28분 수원 김지현의 페널티지역 중앙 오른발 터닝슛이 이날 첫 슈팅이었다. 전남은 3분 뒤 발디비아가 페널티아크 오른쪽에서 중거리 슛으로 응수했다.
균형은 전반 34분 깨졌다. 박대원이 왼쪽 측면 돌파 후 중앙으로 내준 공을 정호연이 페널티아크 왼쪽에서 오른발 슛으로 연결해 골망을 흔들었다. 수원 유니폼을 입은 뒤 터진 정호연의 첫 골이었다. 정호연은 이정효 감독이 지휘하던 광주FC에서 성장한 선수다. 이후 메이저리그 사커의 미네소타 유나이티드로 이적했다가 올 시즌 수원으로 임대되며 스승과 다시 만났다.
수원은 후반에도 주도권을 유지했다. 후반 26분 코너킥 상황에서 김민우의 크로스를 헤이스가 문전에서 헤더로 마무리하며 승부에 쐐기를 박았다. 광주 시절 이정효 감독의 지도를 받았던 헤이스 역시 수원 이적 후 첫 골을 기록했다.
전남은 후반 38분 발디비아의 코너킥에 이은 강신명의 헤딩슛이 골키퍼 김준홍의 선방에 막히며 추격 기회를 놓쳤다. 후반 추가시간에는 노동건이 비디오판독(VAR) 온필드 리뷰 끝에 퇴장당하며 수적 열세까지 맞았다.
같은 시각 김해종합운동장에서는 수원FC가 김해FC를 3-1로 꺾었다. 수원FC는 후반 추가시간 마테우스와 이현용의 연속 골로 승부를 뒤집으며 개막 3연승을 기록했다. 김해는 3연패로 16위에 머물렀다.
목동종합운동장에서는 부산 아이파크가 서울 이랜드를 3-2로 꺾었다. 부산은 2승 1무(승점 7)로 개막 3경기 무패를 이어갔고, 서울 이랜드는 1승 2패가 됐다.
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