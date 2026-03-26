이부진 호텔신라 대표, 200억원 규모 주식 매입

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 이부진 호텔신라 대표가 약 200억원 규모의 자사주를 매입하며 책임경영 의지를 강화한다.
호텔신라는 26일 공시를 통해 "이 대표가 200억원 규모의 자사주를 장내 매수할 계획이라고 밝혔다. 매입은 다음 달 27일부터 30일까지 순차적으로 진행될 예정"이라고 밝혔다.
경영진의 동반 매수도 이어졌다. 회사 운영총괄을 맡고 있는 한인규 사장은 지난 23일 약 2억원 규모의 자사주를 장내에서 사들였다.
회사 측은 이번 주식 매입에 대해 주가 안정과 주주가치 제고 의지를 시장에 명확히 전달하기 위한 조치라고 설명했다. 호텔신라 관계자는 "경영진의 자사주 매입은 책임경영 실천과 함께 주주 신뢰를 강화하기 위한 것"이라며 "기업가치 제고를 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.
이 대표는 앞서 지난 19일 열린 정기 주주총회에서 중장기 사업 전략도 제시했다. 면세(TR) 부문은 사업 구조 개선과 운영 효율화, 리스크 관리를 통해 수익성 안정에 집중하고, 호텔 부문은 브랜드 경쟁력을 기반으로 지속 가능한 성장 기반을 구축하겠다는 구상이다.
호텔 부문은 2014년 '신라스테이' 출범 이후 현재 21개 호텔을 운영하며 외형을 확대해왔다. 회사는 향후 호텔 사업 확장과 사업 포트폴리오 다변화를 통해 성장 동력을 강화한다는 방침이다.
면세(TR) 사업은 코로나19 이전까지 실적을 견인해온 핵심 축이다. 다만 팬데믹 이후 시장 환경이 급변하면서 구조 개선과 비용 효율화에 집중해왔으며, 회사는 올해부터 관련 성과가 점진적으로 가시화될 것으로 기대하고 있다.
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