한국거래소, 인수 AI스타트업 페어랩스와 자본시장 AX 추진

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 지난 2월 인수한 AI 스타트업 페어랩스와 협력해 자본시장 핵심 업무에 AI 기술을 도입하고 있다.
- 상장법인 중요정보 실시간 포착, 공시 검토 및 시장조치 검증, 산업분류체계 관리 자동화 등 3가지 과제를 추진 중이다.
- 한국거래소는 페어랩스와의 협력 범위를 내부 업무를 넘어 데이터·인덱스 사업과 연계한 외부 수익사업으로 확장할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 지난 2월 인수한 AI 기술 스타트업 페어랩스(FairLabs)와 인수 직후 'AX(AI전환) 협의체'를 가동하고 자본시장 핵심 업무에 AI 기술을 도입하고 있다고 13일 밝혔다.
현업 부서 아이디어를 반영한 데모 버전을 즉시 구현하고, 실무 피드백을 통해 완성도를 높이는 애자일(Agile) 방식으로 핵심 과제를 추진 중이다.
현재 추진 중인 AX 과제는 세 가지다. 우선 상장법인 중요정보 실시간 포착 시스템이다. 횡령·배임, 부도 등 거래정지와 직결되는 정보를 국내외 뉴스에서 실시간으로 수집하기 위해 페어랩스 AI 기술을 도입했다. 기존 키워드 검색 방식과 달리 AI 기반 문맥 추론을 통해 실제 시장조치가 필요한 정보만을 선별해 실무자에게 전달하는 방식이다.
공시 검토 및 시장조치 검증 절차 디지털화도 추진한다. AI가 공시 자료를 분석해 익일 시장조치(관리종목 지정·해제)가 필요한 종목을 체크하고 리포트를 제공하는 기능을 개발 중이다.
아울러 AI 기반 산업분류체계 관리 자동화도 진행하고 있다. 인덱스 개발의 기초가 되는 산업분류체계 관리 전반에 페어랩스 AI 기술을 도입해 관리 프로세스를 자동화하고 있다. AI가 기업의 매출 구성과 세부 사업영역 단위까지 분류·분석해 최신 산업 트렌드와 신성장 테마를 반영한 마이크로 섹터 지수 개발로 이어갈 계획이다. 마이크로 섹터 지수는 기업 매출을 사업별로 세분화해 분류한 정보를 바탕으로 특정 기술과 테마에 부합하는 지수 구성종목의 정확성을 높인 지수다.
페어랩스는 최근 문화체육관광부 등이 추진하는 총 41억원 규모의 '문화기술(CT) 연구개발 사업' 주관기관으로 선정됐다. 이 프로젝트에는 JTBC, 한국과학기술원(KAIST) 등 6개 전문기관이 참여한다. 페어랩스는 글로벌 웹·플랫폼 데이터의 수집부터 정제·표준화 및 통합 데이터셋 운영에 이르는 핵심 공정 전반을 주도하며 총괄(PM) 역할을 담당할 예정이다.
한국거래소는 페어랩스와의 협력 범위를 내부 업무 기술지원을 넘어 외부 수익사업으로 확장할 계획이다. 특히 데이터·인덱스 등 KRX 정보사업과 연계해 사업경쟁력 강화를 추진한다.
dconnect@newspim.com