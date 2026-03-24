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이부진式 체질개선 통했다...호텔신라, 1분기 '흑자 전환' 기대감 ↑

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1분기 흑자 전환 기대...연간 영업이익 1200억대 기록 관측도
인천공항 철수로 비용 절감효과...호텔 사업 확대로 투트랙 전략 가동

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 호텔신라가 수년간 이어진 실적 부진에서 벗어나 본격적인 반등 국면에 접어들 것이란 기대감이 고조되고 있다. 

이부진 호텔신라 대표이사(사장)가 올해를 '재도약의 해'로 천명한 가운데, 증권가에서도 올 1분기 흑자 전환 가능성에 무게를 싣고 있다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 이부진 호텔신라 사장이 19일 오전 서울 중구 삼성전자 장충사옥에서 열린 '정기 주주총회'를 마치고 사옥을 나서고 있다. 2026.03.19 kunjoo@newspim.com

◆증권가, 1분기 흑자 전환 제시

24일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 호텔신라의 올 1분기 영업이익 컨센서스는 30억원으로, 전년 동기(-25억원) 대비 흑자 전환이 예상된다.

같은 기간 매출은 1조100억원으로 전년 대비 3.9% 늘어날 것으로 집계됐다. 외형과 수익성을 동시에 회복하는 '두 마리 토끼'를 잡을 것이란 관측이다.

호텔신라 실적 전망. [AI 인포그래픽=남라다 기자] nrd@newspim.com

증권가들은 올해 연간 수익성 개선에 무게를 싣고 있다. DB증권은 호텔신라가 올해 영업이익 1224억원을 기록할 것으로 예측헸다. 지난해 영업이익이 135억원였던 것을 고려하면 9.1배가량 불어난 것이다. 특히 면세 사업부는 2분기부터 흑자 전환이 가능할 것으로 내다봤다.

수익성 개선의 배경으로는 인천공항 면세점 철수에 따른 비용 절감 효과가 꼽힌다. DF1 구역 철수로 연간 약 4000억원의 매출 감소가 불가피하지만, 임차료 절감 효과로 800억원 이상의 손익 개선이 가능할 것으로 분석된다.

◆이부진 "올해는 재도약의 해"

이부진 사장도 직접 재도약의 해로 천명하며 실적 반등에 대한 자신감을 드러냈다.

이 사장은 지난 19일 열린 정기 주주총회에서 "불확실한 시장 환경 속에서도 수익성과 경쟁력을 강화해 재도약의 해로 만들겠다"며 "지난해 매출 4조700억원과 영업이익 135억원으로 흑자 전환한 만큼 올해부터 구조 개선 효과가 점진적으로 나타날 것"이라고 밝혔다.

이어 "K트렌드 확산에 따른 방한 수요 증가를 기회로 호텔 사업 확장과 면세 사업 효율화에 집중하겠다"며 '투트랙 전략'을 위기 해법으로 제시했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 이부진 호텔신라 대표이사 사장이 19일 오전 서울 중구 삼성전자 장충사옥에서 열린 '정기 주주총회'를 마치고 사옥을 나서고 있다. 2026.03.19 kunjoo@newspim.com

세부적으로 보면 호텔신라는 올해 사업 전략의 중심을 '수익성 강화'에 두고 기존 면세 중심 구조에서 벗어나 체질 개선에 속도를 내고 있다. 지난해 인천공항 DF1 사업권 반납에 이어 마카오 공항 면세점 철수, 미국 쓰리식스티 지분 매각 등 수익성이 낮은 사업을 과감히 정리하며 고정비 부담을 줄이는 데 집중하고 있다. 외형 확대보다는 내실 경영에 방점을 찍고 비용 구조를 개선해 안정적인 수익 기반을 구축하겠다는 전략이다.

신라모노그램 시안 호텔 전경 [사진=호텔신라 제공] nrd@newspim.com

◆K관광 회복세…호텔 사업이 '버팀목'

호텔신라의 또 다른 성장 축은 호텔 사업이다. K콘텐츠 확산과 함께 방한 관광 수요가 회복되면서 호텔 부문 실적은 꾸준히 개선되는 흐름이다. 업계에서는 호텔 사업이 면세 사업 변동성을 보완하는 '캐시카우' 역할을 할 것으로 보고 있다.

이 사장은 지난 주총에서 "글로벌 K트렌드 열풍에 힘입은 방한 관광 수요 증가는 호텔과 면세 사업 모두에 새로운 기회가 될 것"이라고 전망했다.

실제 호텔신라를 '더 신라', '신라스테이', '신라모노그램'으로 이어지는 3대 브랜드 체계를 기반으로 글로벌 시장 공략을 확대하는 모습이다. 최근 중국 시안에 '신라모노그램'을 오픈하며 중화권 진출에 나섰고, 향후 해외 신규 프로퍼티 확대와 운영 역량 강화를 통해 지속적인 성장 동력을 확보한다는 계획이다.

다만 낙관론만 있는 것은 아니다. 흥국증권은 "외국인 관광객 증가에도 면세점 선호도 하락과 소비 패턴 변화로 실적 개선 폭은 제한적일 수 있다"고 지적했다. 실제로 단체 관광 중심에서 개별 자유여행으로 소비 행태가 바뀌면서 면세점 이용률과 객단가가 하락하는 구조적 변화가 나타나고 있다.

nrd@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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