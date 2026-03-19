이부진, 호텔신라 사내이사 6연임…"재도약의 해 만들겠다"

호텔신라 정기 주총 '올블랙'으로 참석

지배구조 개선 방안에 "최선 다할 것"

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 호텔신라 사내이사로 6번째 연임에 성공한 이부진 사장이 19일 "불확실한 시장 환경이 지속되고 있지만 수익성과 경쟁력을 강화해 실질적 성장과 재도약의 해로 만들어 나가겠다"고 강조했다.

이부진 사장은 이날 서울 중구 장충동 사옥에서 열린 제53회 정기 주주총회에 참석, 주주들에게 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 이부진 호텔신라 대표이사 사장이 19일 오전 서울 중구 삼성전자 장충사옥에서 열린 '정기 주주총회'를 마치고 사옥을 나서고 있다. 2026.03.19 kunjoo@newspim.com

이 사장은 "지난해 호텔·레저 부문은 역대 최대 매출을 달성했고 면세(TR) 부문도 운영 효율화를 통한 수익성 개선에 집중, 변화하는 사업 환경에 대응하고자 노력했다"고 설명했다.

이어 "두 부문의 실적 안정화를 위해 노력하고 있음에도 주주 여러분의 기대에 미치지 못했다"며 "경영진은 현재의 경영 상황을 매우 무겁게 인식하고 있다"고 덧붙였다.

호텔신라는 지난해 매출 4조683억원을 기록했고 영업이익은 135억원으로 흑자 전환했다.

이 사장은 향후 전략에 대해 "호텔·레저 부문은 방한 외국인 관광객 증가에 힘입어 외국인 매출 비중이 꾸준히 확대되는 등 의미 있는 회복세를 보이고 있다"며 "차별화한 상품과 서비스 경쟁력을 바탕으로 지속 가능한 성장 기반을 마련하겠다"고 말했다.

면세 부문에 대해서는 "지난해 인천공항 DF1 사업권을 반납하고 저수익 사업에서 철수하는 등 사업 구조조정을 실시했다"며 "사업 구조 개선과 운영 효율화, 리스크 관리 체계 구축으로 안정적인 수익 기반을 확보해 올해부터는 그 효과가 가시적으로 나타날 것"이라고 했다.

호텔신라는 이날 주총에서 재무제표 승인, 사내이사 이부진 선임, 감사위원 선임, 이사 보수 한도 승인 등 4개 안건을 원안대로 의결했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 이부진 호텔신라 대표이사 사장이 19일 오전 서울 중구 삼성전자 장충사옥에서 열린 '정기 주주총회'를 마치고 사옥을 나서고 있다. 2026.03.19 kunjoo@newspim.com

소액주주들은 이날 주총에서 "실적이 안 좋은데 주가나 기업활동(IR) 쪽에서 소통이 안 된다"는 의견을 제기하기도 했다.

이에 이 사장은 "상황을 무겁게 인식하고 있으며 앞으로 열심히 하겠다. 소통에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

이 사장은 이날 구찌 '테크니컬 스트레치 울' 재킷과 팬츠를 매치하고 에르메스 '365 PM 토트백'을 선택, 지난해에 이어 '올블랙' 차림으로 등장했다.

주총이 끝난 후 '지배구조 개선 방안이 있느냐'는 취재진의 질문에는 "내부적으로 열심히 검토해서 최선을 다하겠다"고 답했다.

shl22@newspim.com