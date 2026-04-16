[전문] 李대통령, 세월호 12주기 추도사…"무거운 책임 통감"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 세월호 참사 12주기인 16일 "12년이 흘렀지만 그날의 기억은 여전히 어제 일처럼 선명하게 각인돼 있다"고 밝혔다. 현직 대통령이 세월호 참사 기념식에 참석한 것은 이 대통령이 처음이다.

이 대통령은 이날 오후 경기 안산 화랑유원지에서 열린 '4·16 세월호 참사 12주기 기념식'에 참석해 "대한민국 대통령으로서 무거운 책임을 통감한다"며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 16일 오후 경기 안산 화랑유원지에서 열린 '4·16 세월호 참사 12주기 기념식'에 참석해 추도사를 하고 있다. [사진=청와대]

다음은 이 대통령의 추도사 전문이다.

존경하는 국민 여러분,

그리고 4.16 세월호 참사 유가족과 피해자 여러분,

또다시 4월 16일이 되었습니다.

매년 이맘때만 되면,

말로 다 담아내기 어려운 마음과 마주하게 됩니다.

12년이 흘렀지만, 그날의 기억은

여전히 어제 일처럼 선명하게 각인되어 있습니다.

사랑하는 이를 잃은 깊은 슬픔 속에서도

그 절절한 기록을 하나하나 남기며,

더 안전한 사회를 만들기 위해 헌신해 오신 유가족 여러분께

머리 숙여 경의를 표합니다.

오랜 세월 동안,

매일 같이 얼마나 큰 고통과 그리움을 감내해 오셨을지

감히 헤아리기 어렵습니다.

대한민국 대통령으로서,

무거운 책임을 통감합니다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일 오후 경기 안산 화랑유원지에서 열린 '4·16 세월호 참사 12주기 기념식'에 참석해 묵념을 하고 있다. [사진=청와대]

국민의 생명과 안전을 지켜야 할 국가가

제 역할을 다하지 못했을 때 어떤 일이 벌어질 수 있는지

우리 모두가 똑똑하게 목격했습니다.

그 대가가 얼마나 가혹한 것인지도

뼈저리게 느꼈습니다.

그날의 과오와 그 무거운 교훈을 한시도 잊지 않으며,

다시는 같은 일이 반복되지 않도록 반드시 그렇게 만들겠다고 다짐합니다.

국가가 존재하는 이유는 바로

국민의 생명과 안전을 지키기 위함입니다.

너무나 당연한 이 기본과 원칙을

반드시 바로 세우겠습니다.

생명과 안전에 관해서는

단 한 치의 빈틈도 허용하지 않겠습니다.

어떤 상황에서도 국민을 반드시 지켜내는 나라,

국가를 온전히 믿고 의지할 수 있는 그런 나라, 반드시 만들어 놓겠습니다.

국민 여러분께서 체감하실 수 있는

실질적이고 구체적인 변화를 이루어 낼 것입니다.

이 약속을 지키는 것이야말로

세월호가 우리에게 남긴 숙제를 완성하는 길이라고 확신합니다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일 오후 경기 안산 화랑유원지에서 열린 '4·16 세월호 참사 12주기 기념식'에 참석해 세월호 추모 상징인 '노란 리본'을 들고 있다. [사진=청와대]

지난 슬픔을 넘어, 더 나은 내일로 나아가는 것,

그것이 바로 지금을 살아가는 우리들의 몫입니다.

그리운 이름을 부르는 것조차

여전히 아프고 힘든 일임을 잘 압니다.

그러나 우리가 기억하고, 기록하고, 기리고, 다짐하는 한

304명 한 분 한 분의 이름과

그들이 미처 이루지 못한 304개의 꿈은

결코 잊히지 않을 것입니다.

다시 한번 깊은 애도를 표합니다.

기억하겠습니다. 잊지 않겠습니다. <끝>

이재명 대통령이 16일 오후 경기 안산 화랑유원지에서 열린 '4·16 세월호 참사 12주기 기념식'에 참석해 유가족을 위로하고 있다. [사진=청와대]

pcjay@newspim.com