무협, 도쿄서 'K-소비재전' 개최…日 바이어 참여 2배 ↑

AI 핵심 요약beta
- 한국무역협회가 16일 일본 도쿄에서 K-프리미엄 소비재전을 개최한다.
- 일본 바이어 600여 개사가 참여해 국내 81개사와 800여 건 수출 상담을 진행한다.
- K-뷰티를 식품·생활용품으로 확대하며 올해 바이어 규모를 2배 늘렸다.
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뷰티 이어 식품·가전 시장 공략 속도
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 한국무역협회가 일본 내 K-뷰티 열풍을 식품과 생활용품 등 소비재 전반으로 확산하기 위해 역대 최대 규모의 일본 바이어가 참여하는 '2026 도쿄 K-프리미엄 소비재전'을 개최한다. 이번 행사는 국내 기업 81개사와 일본 유통 바이어 600여 개사가 참여해 대규모 수출 상담을 진행하며 K-소비재의 일본 시장 점유율 확대를 목표로 한다.
한국무역협회는 오는 18일까지 일본 도쿄 선샤인시티 컨벤션센터에서 '2026 도쿄 K-프리미엄 소비재전'을 개최한다고 16일 밝혔다. 일본에서 25회째를 맞이한 이번 행사는 매년 해외 주요 도시에서 국내 기업과 현지 바이어를 연결하는 B2B 전시·상담회의 일환이다.
올해는 일본 바이어 참가 규모가 지난해 305개사에서 약 2배 수준으로 늘어난 것이 특징이다. 돈키호테 지주사인 팬퍼시픽인터내셔널을 비롯해 이온리테일, 마루이, 빅카메라, 로프트 등 대형 유통사와 이토추, 스미토모, 소지츠 등 종합상사를 포함한 50여 개 빅바이어가 상담에 나선다. 미용·화장품, 식품, 생활용품, 가전·IT 분야의 국내 기업들은 이들과 총 800여 건의 일대일 수출 상담을 진행할 예정이다.
비즈니스 상담 외에도 일반 소비자를 위한 K-스트릿푸드마켓 등 B2C 체험 행사가 마련되며, 개막식에는 배우 유승호가 참석해 팬미팅을 진행한다. 무역협회는 도쿄를 시작으로 6월 베트남 호치민과 프랑스 파리, 9월 인도네시아 자카르타, 10월 미국 LA 등 세계 주요 도시에서 소비재전을 연속 개최해 국내 기업의 해외 진출을 지원할 방침이다
aykim@newspim.com