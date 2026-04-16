무협, 도쿄서 'K-소비재전' 개최…日 바이어 참여 2배 ↑

600여 유통사 참여 역대 최대규모

뷰티 이어 식품·가전 시장 공략 속도

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 한국무역협회가 일본 내 K-뷰티 열풍을 식품과 생활용품 등 소비재 전반으로 확산하기 위해 역대 최대 규모의 일본 바이어가 참여하는 '2026 도쿄 K-프리미엄 소비재전'을 개최한다. 이번 행사는 국내 기업 81개사와 일본 유통 바이어 600여 개사가 참여해 대규모 수출 상담을 진행하며 K-소비재의 일본 시장 점유율 확대를 목표로 한다.

한국무역협회는 오는 18일까지 일본 도쿄 선샤인시티 컨벤션센터에서 '2026 도쿄 K-프리미엄 소비재전'을 개최한다고 16일 밝혔다. 일본에서 25회째를 맞이한 이번 행사는 매년 해외 주요 도시에서 국내 기업과 현지 바이어를 연결하는 B2B 전시·상담회의 일환이다.

16일 한국무역협회(KITA)가 일본 도쿄 선샤인시티 컨벤션센터에서 개최한 '2026 도쿄 K-프리미엄 소비재전' 개막식에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 김대하 농심재팬 대표, 박영혜 주일한국문화원 원장, 오코 코헤이 소지츠식료 전무, 고지 아키요시 일한경제협회 회장, 이혁 주일본한국대사관 대사, 이인호 한국무역협회 부회장, 유승호 배우, 다카시마 도모히로 JETRO 이사, 손성주 주일한국기업연합회 회장, 유희열 현대백화점 상무, 박하민 메디쿼터스 이사. [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 2026.04.16 aykim@newspim.com

올해는 일본 바이어 참가 규모가 지난해 305개사에서 약 2배 수준으로 늘어난 것이 특징이다. 돈키호테 지주사인 팬퍼시픽인터내셔널을 비롯해 이온리테일, 마루이, 빅카메라, 로프트 등 대형 유통사와 이토추, 스미토모, 소지츠 등 종합상사를 포함한 50여 개 빅바이어가 상담에 나선다. 미용·화장품, 식품, 생활용품, 가전·IT 분야의 국내 기업들은 이들과 총 800여 건의 일대일 수출 상담을 진행할 예정이다.

비즈니스 상담 외에도 일반 소비자를 위한 K-스트릿푸드마켓 등 B2C 체험 행사가 마련되며, 개막식에는 배우 유승호가 참석해 팬미팅을 진행한다. 무역협회는 도쿄를 시작으로 6월 베트남 호치민과 프랑스 파리, 9월 인도네시아 자카르타, 10월 미국 LA 등 세계 주요 도시에서 소비재전을 연속 개최해 국내 기업의 해외 진출을 지원할 방침이다

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