우리은행, 대포통장 근절 위해 '휴·폐업 법인계좌' 특별관리

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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 우리은행은 금융사기 및 자금세탁 범죄 예방을 위해 '법인계좌 한도제한'과 '영업현장 점검'을 본격적으로 실시한다고 16일 밝혔다.

이번 조치는 영업활동이 종료된 법인 명의 계좌가 대포통장으로 유통되는 등 금융사기에 악용되는 사례가 늘어남에 따라 이를 선제적으로 차단하기 위해 마련됐다.

'법인계좌 한도제한'은 2026년 2월 말 기준 폐업 상태인 법인을 중심으로 적용된다. 영업활동이 종료됐거나 장기간 거래가 없는 계좌를 선별해 출금 한도를 제한하며, 정상적인 운영 재개 등 합당한 금융거래 필요성이 확인될 경우 절차를 거쳐 해제할 수 있다.

[사진=우리은행]

'영업현장 점검'은 피해구제 관련 합의가 취소된 사업장 등 금융사기 연관 가능성이 높은 법인을 대상으로 집중 실시된다. 현장점검 결과 부적정 사업장으로 판단되면 한도제한 등록과 함께 특별관리 대상 법인으로 지정돼 우리은행과의 금융거래가 제한적으로 운영된다.

남궁유 우리은행 금융사기예방부 과장은 "신규 유령 법인보다 휴·폐업 법인 명의 계좌를 이용한 금융사기가 증가하는 추세"라며 "이번 조치를 통해 금융사기 위험을 사전에 차단하고 금융거래 신뢰성을 높이며, 금융소비자보호 체계도 고도화해 나가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com