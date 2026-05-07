앤스로픽, 스페이스X 데이터센터 전력 사용 계약

클로드 프로·맥스 용량 확대…우주 기반 데이터센터 협력도 검토

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 앤스로픽이 일론 머스크의 우주항공 회사 스페이스X와 컴퓨팅 자원 확보를 위한 계약을 체결했다고 6일(현지시간) 양사가 발표했다. 인공지능(AI) 코딩 도구 클로드 코드 등 앤스로픽 제품에 대한 수요가 폭발적으로 늘면서 용량 제약이 심화된 상황에서 이를 해소하기 위한 것이다.

앤스로픽은 테네시주 멤피스에 위치한 스페이스XAI의 대형 데이터센터 콜로서스 1에서 300메가와트 이상의 컴퓨팅 용량을 사용하기로 했다. 앤스로픽은 이번 파트너십이 컴퓨팅 자원을 실질적으로 늘리고 AI 제품의 사용자 한도를 높이는 데 도움이 될 것이라고 밝혔다. 계약 조건은 공개되지 않았다.

콜로서스 1은 H100·H200·차세대 GB200 가속기를 포함해 22만 개 이상의 엔비디아 프로세서를 갖춘 세계 최대 규모의 AI 데이터센터 중 하나다. 스페이스X 입장에서는 기업공개(IPO)를 앞두고 AI 인프라 사업자로서의 입지를 강화하고 매출을 높일 수 있는 계기가 된다. 앞서 스페이스X는 AI 코딩 스타트업 커서에도 일부 컴퓨팅 자원을 제공하기로 한 바 있다.

이번 계약은 더 발전된 AI 시스템 개발 경쟁을 벌이고 있는 두 경쟁자 간의 이례적인 협력이다. 머스크의 xAI는 코딩 분야에서 다소 뒤처져 있으나 데이터센터 구축과 엔비디아 칩 확보에서는 일부 경쟁사를 앞서고 있다. xAI는 테네시와 미시시피에 데이터센터를 건설 중이며 시설 운영을 위한 자금도 조달했다.

앤스로픽은 스페이스X 외에도 구글로부터 칩과 클라우드 서비스를 제공받고 있다. 구글과 아마존의 투자를 받은 앤스로픽은 클로드 코드 등 코딩 도구를 중심으로 최근 수개월간 기업 고객이 폭발적으로 늘었다.

앤스로픽은 스페이스X와 함께 수 기가와트 규모의 궤도 AI 컴퓨팅 용량을 개발하는 방안에도 관심을 표명했다고 밝혔다. 머스크는 이전부터 우주에 데이터센터를 구축하고 태양광 발전을 활용하겠다는 구상을 밝혀왔다.

앤스로픽 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

mj72284@newspim.com