전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.07 (목)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

뉴욕증시, 미·이란 합의 기대·AMD 강세에 일제히 상승 마감

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국 뉴욕증시 주요 지수가 6일 사상 최고치를 기록하며 일제히 상승 마감했다.
  • AMD 실적 호조와 미·이란 전쟁 종식 합의 임박 소식이 맞물려 기술주와 반도체주가 급등했다.
  • 유가 폭락과 안정적인 노동시장이 시장 심리를 개선하며 투자자들의 주식 매수 심리를 자극했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

나스닥·S&P500지수 사상 최고치
반도체 관련주 일제히 상승
고용 지표 '긍정적'…8일 고용 보고서 주목

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 6일(현지시간) 일제히 상승 마감했다. 미·이란 전쟁 종식 합의가 임박했다는 소식과 AMD의 깜짝 실적이 맞물리며 주요 지수는 사상 최고치를 기록했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 612.34포인트(1.24%) 상승한 4만9910.59에 마쳐 조정 구간에서 벗어났다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 105.90포인트(1.46%) 오른 7365.12를 기록했으며 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 512.82포인트(2.02%) 급등한 2만5838.94로 집계됐다.

AMD는 전날 실적 발표에서 데이터센터 칩에 대한 강한 수요를 바탕으로 분기 매출 전망을 예상치 이상으로 제시하며 18.64% 급등해 사상 최고치를 기록했다. 경쟁사 인텔도 4.49% 올랐으며 필라델피아 반도체 지수도 4.48% 상승해 올해 누적 상승률이 약 60%에 달했다.

코닝은 엔비디아와 인공지능(AI) 데이터센터용 광 연결 제품 미국 생산 확대를 위한 파트너십을 체결한다고 밝히며 12.00% 급등했다. 엔비디아도 5.68% 가까이 올랐다. AI 데이터센터 개발사 헛8은 텍사스 비컨 포인트 데이터센터 캠퍼스에 대한 98억 달러 규모의 15년 임대 계약을 체결했다고 발표하며 35.31% 폭등했다. 슈퍼마이크로컴퓨터도 4분기 매출 및 조정 이익 전망이 예상을 크게 웃돌면서 24.73% 급등했다.

글로발트 인베스트먼츠의 토머스 마틴 수석 포트폴리오 매니저는 "경제가 순조롭게 굴러가고 있으며 침체에 가까운 위험 신호가 없다"며 "그런 배경에서는 주식을 보유해야 한다"고 말했다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

이란이 새로운 미국 제안을 검토 중이라고 밝히고 양측이 전쟁 종식을 위한 1페이지짜리 양해각서 합의에 근접했다는 소식이 전해지면서 유가가 폭락한 점도 시장 분위기에 긍정적이었다. 이날 브렌트유 7월물은 8% 가까이 급락해 배럴당 101.27달러에 마감했다.

US뱅크 에셋 매니지먼트 그룹의 빌 노스이 투자 이사는 "적대 행위가 실제로 둔화되거나 완전히 중단되고 호르무즈 해협이 재개된다면 동남아시아·유럽 등 경제적으로 가장 취약하고 타격이 컸던 지역들이 경제적 어려움을 피할 수 있을 것"이라며 "이는 주식 시장의 강한 급반등을 위한 발판이 될 것"이라고 말했다.

S&P 500 기업들은 4년여 만에 최강의 이익 성장을 기록하는 궤도에 올라 있다. 시장조사기관 LSEG에 따르면 5월 1일까지 실적을 발표한 S&P 500 기업의 80% 이상이 애널리스트 이익 예상치를 웃돌았다.

월트디즈니는 2분기 실적이 예상치를 웃돌고 조시 다마로 신임 CEO의 성장 전략이 공개되면서 7.54% 올랐다. 우버 테크놀로지스는 2분기 예약 건수 강세 전망을 제시하며 8.53% 상승했다.

4월 민간 부문 고용은 15개월 만에 최대 증가를 기록해 이란 전쟁으로 경제 전망이 흐려진 가운데서도 노동 시장이 안정적임을 시사했다. 투자자들은 금요일 발표될 4월 비농업 고용 보고서에 주목하고 있다. 로이터 설문에서 경제 전문가들은 4월 취업자 수가 6만2000명 증가할 것으로 예상했다.

알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재는 이날 통화정책 위험이 인플레이션 쪽으로 기울었다며 안정적인 고용 시장 속에서 금리 동결이 상당 기간 지속될 수 있다고 밝혔다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 0.35% 내린 17.32를 기록했다.

mj72284@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'김건희 2심' 판사 숨진 채 발견 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았던 신종오 서울고법 판사가 6일 새벽 숨진 채 발견됐다. 법조계에 따르면 신 고법판사는 이날 오전 1시께 서울고법 청사에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 투신 가능성을 염두에 두고 정확한 사망 원인을 파악 중이다.  신 고법판사는 올해 2월부터 서울고법에 배치받아 김 여사의 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았다. 서울고법 형사15-2부(재판장 신종오)는 지난달 28일 김 여사에게 1심보다 무거운 징역 4년과 벌금 5000만 원, 추징금 2094만 원을 선고했다. 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았던 신종오 서울고법 판사가 6일 새벽 숨진 채 발견됐다. 서울 서초동 서울고법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-05-06 09:38
사진
쿠팡, 1분기 3545억 영업손실 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡Inc가 올 1분기 12조원이 넘는 매출을 기록하며 외형 성장을 이어갔지만, 수익성이 크게 악화되며 적자 전환했다. 1분기 영업손실은 3500억원을 기록했으며, 이는 2021년 4분기 이후 4년 3개월 만에 최대 적자 규모다. 지난해 4분기 대규모 정보유출 사태 여파와 대만 등 신사업 투자 확대가 맞물리면서 시장 예상치를 크게 밑도는 '어닝 쇼크' 수준의 실적을 낸 것으로 풀이된다. 서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB] ◆매출 2개 분기 연속 감소세...적자 전환쿠팡Inc는 6일(한국시간) 미국 증권거래위원회에 제출한 1분기 연결 실적 보고서를 통해 매출 85억400만달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 79억800만달러 대비 8% 증가한 수치다. 올 1분기 평균 원·달러 환율(1465.16원)을 적용하면 매출은 12조4597억원으로, 전년 동기(11조4876억원) 대비 8% 늘었다. 다만 분기 매출은 지난해 4분기(12조8103억원)에 이어 2개 분기 연속 전분기 대비 감소했다. 특히 이번 분기 성장률은 8%에 그치며 상장 이후 처음으로 두 자릿수 성장률이 깨졌다. 수익성은 크게 후퇴했다. 1분기 영업손실은 2억4200만달러(약 3545억원)로 전년 동기 1억5400만달러(약 2337억원) 영업이익에서 적자로 돌아섰다. 당기순손실도 2억6600만달러(약 3897억원)로 전년 동기 1억1400만달러(약 1656억원) 순이익에서 적자 전환했다. 이번 영업손실 규모는 약 4년 3개월 만에 최대 수준이다. ◆본업 성장 둔화 뚜렷…활성 이용객 증가세도 주춤 세부적으로 보면 프로덕트 커머스(로켓배송·로켓프레시·로켓그로스·마켓플레이스) 매출은 71억7600만달러(10조5139억원)로 전년 동기 68억7000만달러(9조9797억원) 대비 4% 늘었다. 작년 4분기(12%)보다 성장률이 크게 하락한 수준으로, 프로덕트 커머스 조정 에비타(EBITDA, 3억5800만달러) 역시 같은 기간 35% 감소했다. 이 기간 활성 고객 수는 2390만명으로 2% 늘어나는 데 머물며 성장세 둔화가 뚜렷했다. 이는 직전 분기인 지난해 4분기(2460만명) 대비 감소한 수준이나, 프로덕트 커머스 고객 1인당 매출은 300달러(43만9540원)로 전년(294달러·42만7080원) 대비 3% 늘며 매출 성장을 견인했다. 대만 타오위안에 위치한 쿠팡 대만의 네 번째 스마트 물류센터 전경. [사진=쿠팡 제공]  ◆신사업 확대에 적자 심화…현금흐름 동반 악화 반면 대만 로켓배송·파페치·쿠팡이츠 등 성장사업 부문 매출은 13억2800만달러(1조9457억원)로 전년 10억3800만달러(1조5078억원) 대비 28% 신장했다. 해당 부문의 조정 에비타 손실은 3억2900만달러로 확대되며 전체 수익성을 끌어내렸다. 현금흐름도 둔화됐다. 최근 12개월 기준 영업현금흐름은 16억달러로 전년 대비 4억2500만달러가 감소했고, 잉여현금흐름(3억100만달러)도 같은 기간 7억2400만달러 줄었다. 올 1분기 쿠팡의 적자는 개인정보 유출 사태 수습을 위한 보상 비용과 신사업 투자 확대가 동시에 반영된 결과로 풀이된다. 쿠팡은 지난해 12월 미국 증권거래위원회 공시를 통해 개인정보 유출 사고와 관련한 고객 보상 프로그램을 발표했다. 회사 측은 "사고 사실을 통보받은 고객을 대상으로 2026년 1월 15일부터 약 12억달러(약 1조6850억원) 규모의 구매이용권을 지급했다"며 "구매이용권은 판매 가격과 해당 각 거래의 매출액에서 차감된다"고 밝혔다. 이에 따라 매출과 수익성에 모두 부담 요인으로 작용했다는 분석이다. 구매이용권 사용은 지난달 15일 종료됐다. 이번 실적은 시장 기대치도 크게 밑돌았다. 블룸버그가 집계한 컨센서스(전망치) 대비 영업손실 규모가 5배 이상 확대된 것으로 나타나며 투자 심리도 위축됐다. 1분기 실적 발표 직후 쿠팡 주가는 뉴욕증시 시간외 거래에서 약 3~4% 하락 거래되고 있다. 한편 쿠팡Inc는 이번 분기 3억9100만달러 규모(2040만주)의 자사주를 매입했다. 쿠팡Inc는 이사회가 자본 배분 전략의 일환으로 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 추가 승인했다고 밝혔다. nrd@newspim.com 2026-05-06 06:25

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동