전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.07 (목)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

[금/유가] 미-이란 합의 근접 보도에 유가 7% '뚝'…금 상승

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 양해각서 체결에 근접하자 6일 국제유가가 7% 이상 하락했다.
  • 호르무즈 해협 재개방 가능성 확대로 WTI유는 배럴당 95.08달러, 브렌트유는 101.27달러에 거래를 마쳤다.
  • 미-이란 합의 기대감 속 금값은 1주일여 만에 최고치인 온스당 4685.23달러로 올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

브렌트유는 배럴당 약 100달러까지 하락
미국 월간 고용보고서 이번 주 후반 발표 예정

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 평화 합의에 근접했다는 보도가 나오면서 6일(현지시각) 국제유가가 7% 넘게 하락하고, 금값은 일주일여 만에 최고치로 올랐다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 7.19달러(7.03%) 내린 배럴당 95.08달러를 기록했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 7월물은 배럴당 8.60달러(7.83%) 하락한 101.27달러에 거래를 마쳤다.

원유 [사진=로이터 뉴스핌]

이란은 이날 미국의 새로운 제안을 검토 중이라고 밝혔고, 이란 ISNA 통신에 따르면, 이란 외무부 대변인은 "이란은 곧 파키스탄을 통해 답변을 전달할 것"이라고 말했다.

미국 매체 악시오스(Axios)는 "미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 1페이지짜리 양해각서(MOU) 체결에 근접했다"면서 미국이 향후 48시간 안에 이란의 핵심 쟁점들에 대한 답변을 기대하고 있다고 보도했다. 소식통들은 이번이 전쟁 발발 이후 양측이 합의에 가장 근접한 순간이라고 전했다.

프라이스 퓨처스 그룹의 선임 애널리스트 필 플린은 "이란과의 지속적인 평화 합의 여부와 관계없이 호르무즈 해협이 재개방될 가능성이 커지고 있다는 인식이 확산되고 있다"고 말했다.

두 유종 모두 2주 만의 최저치를 기록했으며, 브렌트유는 장중 한때 96.75달러까지 떨어졌다. 이후 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 대면 회담을 논의하기에는 "아직 이르다"고 말했고, 이란 의회 고위 인사가 미국의 제안이 "현실이라기보다는 희망사항에 가깝다"고 평가하면서 낙폭을 일부 줄이기도 했다.

이후 트럼프 대통령은 미국이 지난 24시간 동안 이란 측과 "매우 좋은 대화"를 나누었으며, 이란이 핵무기를 보유하지 않기로 합의했다고 밝혀 낙관론에 다시 불을 지폈다. 특히 그는 이란 지도부의 궤멸을 언급하며 사실상 미국이 전쟁에서 승리했다고 선언했다.

다만 해협이 다시 개방되더라도 글로벌 원유 흐름이 정상화되기까지는 시간이 걸릴 전망이다.

리스타드 에너지의 수석 원유 애널리스트 파올라 로드리게스-마시우는 "신뢰할 만한 항행 여건이 마련된 이후 실제 물동량 정상화까지 6~8주의 시차가 발생하는 것은 보수적인 추정이 아니라 해운시장의 구조적 특성"이라고 설명했다.

레이먼드 제임스의 애널리스트 파벨 몰차노프는 "부분적인 합의만으로도 호르무즈 해협의 선박 운항이 점진적으로 정상화될 수 있다"고 말했다. 이어 "현재의 유가 하락세가 유지된다면 미국 소비자들의 주유소 가격도 향후 1~2주 안에 진정될 수 있다"고 덧붙였다.

한편 미국 에너지정보청(EIA)은 수요일 발표에서 지난주 미국의 원유 및 연료 재고가 계속 감소했다고 밝혔다. 중동 분쟁으로 인한 공급 차질을 메우기 위해 세계 각국이 공급 확보에 나선 영향이다.

EIA에 따르면 지난주 미국 원유 재고는 230만 배럴 감소한 4억5720만 배럴로 집계됐다. 이는 로이터가 집계한 전문가 예상치인 330만 배럴 감소보다는 적은 수준이다.

◆ 미-이란 합의 기대감 속 금값 약 1주일 만에 최고

금 가격은 미국과 이란이 평화 합의에 근접했다는 보도가 나오면서 인플레이션 상승과 장기간의 고금리 지속에 대한 우려가 다소 완화된 영향에 1주일여 만의 최고치를 기록했다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 6월 인도분 금 선물은 2.8% 오른 4,694.30달러에 거래를 마쳤다. 금 현물 가격은 한국시간 기준 7일 오전 3시 10분 기준 온스당 4,685.23달러로 2.8% 상승했다.

주요 통화대비 달러가치를 보여주는 달러지수는 0.4% 하락해 달러로 가격이 매겨지는 금속들이 다른 통화 보유자들에게 더 저렴하게 느껴지게 됐다.

재너 메탈스 부사장이자 수석 금속 전략가인 피터 그랜트는 "미국과 이란 간 최종 합의에 대한 낙관론이 적어도 단기적으로는 금 시장에 안도감을 가져왔다"며 "유가 하락, 완화된 인플레이션 우려, 그리고 올해 후반 연방준비제도(Fed) 정책에 대한 시장 기대 변화가 영향을 미쳤다"고 말했다.

그는 이어 "아직 완전히 위험에서 벗어났다고 보기는 어렵다"며 "시장은 계속해서 중동 관련 헤드라인에 따라 움직일 것"이라고 덧붙였다.

한편 투자자들은 금요일 발표 예정인 미국 월간 고용보고서에 주목하고 있다. 이번 지표는 미국 경제가 연방준비제도의 현행 통화정책을 유지할 만큼 견조한지를 가늠하는 시험대가 될 전망이다. 반대로 노동시장이 둔화된 것으로 나타날 경우 금리 인하 기대가 다시 살아날 가능성도 있다.

ADP 전미 고용보고서에 따르면 4월 미국 민간 고용은 시장 예상보다 큰 폭으로 증가했다.

kwonjiun@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'김건희 2심' 판사 숨진 채 발견 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았던 신종오 서울고법 판사가 6일 새벽 숨진 채 발견됐다. 법조계에 따르면 신 고법판사는 이날 오전 1시께 서울고법 청사에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 투신 가능성을 염두에 두고 정확한 사망 원인을 파악 중이다.  신 고법판사는 올해 2월부터 서울고법에 배치받아 김 여사의 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았다. 서울고법 형사15-2부(재판장 신종오)는 지난달 28일 김 여사에게 1심보다 무거운 징역 4년과 벌금 5000만 원, 추징금 2094만 원을 선고했다. 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 등 혐의 사건 항소심 재판장을 맡았던 신종오 서울고법 판사가 6일 새벽 숨진 채 발견됐다. 서울 서초동 서울고법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-05-06 09:38
사진
쿠팡, 1분기 3545억 영업손실 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡Inc가 올 1분기 12조원이 넘는 매출을 기록하며 외형 성장을 이어갔지만, 수익성이 크게 악화되며 적자 전환했다. 1분기 영업손실은 3500억원을 기록했으며, 이는 2021년 4분기 이후 4년 3개월 만에 최대 적자 규모다. 지난해 4분기 대규모 정보유출 사태 여파와 대만 등 신사업 투자 확대가 맞물리면서 시장 예상치를 크게 밑도는 '어닝 쇼크' 수준의 실적을 낸 것으로 풀이된다. 서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB] ◆매출 2개 분기 연속 감소세...적자 전환쿠팡Inc는 6일(한국시간) 미국 증권거래위원회에 제출한 1분기 연결 실적 보고서를 통해 매출 85억400만달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 79억800만달러 대비 8% 증가한 수치다. 올 1분기 평균 원·달러 환율(1465.16원)을 적용하면 매출은 12조4597억원으로, 전년 동기(11조4876억원) 대비 8% 늘었다. 다만 분기 매출은 지난해 4분기(12조8103억원)에 이어 2개 분기 연속 전분기 대비 감소했다. 특히 이번 분기 성장률은 8%에 그치며 상장 이후 처음으로 두 자릿수 성장률이 깨졌다. 수익성은 크게 후퇴했다. 1분기 영업손실은 2억4200만달러(약 3545억원)로 전년 동기 1억5400만달러(약 2337억원) 영업이익에서 적자로 돌아섰다. 당기순손실도 2억6600만달러(약 3897억원)로 전년 동기 1억1400만달러(약 1656억원) 순이익에서 적자 전환했다. 이번 영업손실 규모는 약 4년 3개월 만에 최대 수준이다. ◆본업 성장 둔화 뚜렷…활성 이용객 증가세도 주춤 세부적으로 보면 프로덕트 커머스(로켓배송·로켓프레시·로켓그로스·마켓플레이스) 매출은 71억7600만달러(10조5139억원)로 전년 동기 68억7000만달러(9조9797억원) 대비 4% 늘었다. 작년 4분기(12%)보다 성장률이 크게 하락한 수준으로, 프로덕트 커머스 조정 에비타(EBITDA, 3억5800만달러) 역시 같은 기간 35% 감소했다. 이 기간 활성 고객 수는 2390만명으로 2% 늘어나는 데 머물며 성장세 둔화가 뚜렷했다. 이는 직전 분기인 지난해 4분기(2460만명) 대비 감소한 수준이나, 프로덕트 커머스 고객 1인당 매출은 300달러(43만9540원)로 전년(294달러·42만7080원) 대비 3% 늘며 매출 성장을 견인했다. 대만 타오위안에 위치한 쿠팡 대만의 네 번째 스마트 물류센터 전경. [사진=쿠팡 제공]  ◆신사업 확대에 적자 심화…현금흐름 동반 악화 반면 대만 로켓배송·파페치·쿠팡이츠 등 성장사업 부문 매출은 13억2800만달러(1조9457억원)로 전년 10억3800만달러(1조5078억원) 대비 28% 신장했다. 해당 부문의 조정 에비타 손실은 3억2900만달러로 확대되며 전체 수익성을 끌어내렸다. 현금흐름도 둔화됐다. 최근 12개월 기준 영업현금흐름은 16억달러로 전년 대비 4억2500만달러가 감소했고, 잉여현금흐름(3억100만달러)도 같은 기간 7억2400만달러 줄었다. 올 1분기 쿠팡의 적자는 개인정보 유출 사태 수습을 위한 보상 비용과 신사업 투자 확대가 동시에 반영된 결과로 풀이된다. 쿠팡은 지난해 12월 미국 증권거래위원회 공시를 통해 개인정보 유출 사고와 관련한 고객 보상 프로그램을 발표했다. 회사 측은 "사고 사실을 통보받은 고객을 대상으로 2026년 1월 15일부터 약 12억달러(약 1조6850억원) 규모의 구매이용권을 지급했다"며 "구매이용권은 판매 가격과 해당 각 거래의 매출액에서 차감된다"고 밝혔다. 이에 따라 매출과 수익성에 모두 부담 요인으로 작용했다는 분석이다. 구매이용권 사용은 지난달 15일 종료됐다. 이번 실적은 시장 기대치도 크게 밑돌았다. 블룸버그가 집계한 컨센서스(전망치) 대비 영업손실 규모가 5배 이상 확대된 것으로 나타나며 투자 심리도 위축됐다. 1분기 실적 발표 직후 쿠팡 주가는 뉴욕증시 시간외 거래에서 약 3~4% 하락 거래되고 있다. 한편 쿠팡Inc는 이번 분기 3억9100만달러 규모(2040만주)의 자사주를 매입했다. 쿠팡Inc는 이사회가 자본 배분 전략의 일환으로 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 추가 승인했다고 밝혔다. nrd@newspim.com 2026-05-06 06:25

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동