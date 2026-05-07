[금/유가] 미-이란 합의 근접 보도에 유가 7% '뚝'…금 상승

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브렌트유는 배럴당 약 100달러까지 하락

미국 월간 고용보고서 이번 주 후반 발표 예정

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 평화 합의에 근접했다는 보도가 나오면서 6일(현지시각) 국제유가가 7% 넘게 하락하고, 금값은 일주일여 만에 최고치로 올랐다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 7.19달러(7.03%) 내린 배럴당 95.08달러를 기록했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 7월물은 배럴당 8.60달러(7.83%) 하락한 101.27달러에 거래를 마쳤다.

원유 [사진=로이터 뉴스핌]

이란은 이날 미국의 새로운 제안을 검토 중이라고 밝혔고, 이란 ISNA 통신에 따르면, 이란 외무부 대변인은 "이란은 곧 파키스탄을 통해 답변을 전달할 것"이라고 말했다.

미국 매체 악시오스(Axios)는 "미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 1페이지짜리 양해각서(MOU) 체결에 근접했다"면서 미국이 향후 48시간 안에 이란의 핵심 쟁점들에 대한 답변을 기대하고 있다고 보도했다. 소식통들은 이번이 전쟁 발발 이후 양측이 합의에 가장 근접한 순간이라고 전했다.

프라이스 퓨처스 그룹의 선임 애널리스트 필 플린은 "이란과의 지속적인 평화 합의 여부와 관계없이 호르무즈 해협이 재개방될 가능성이 커지고 있다는 인식이 확산되고 있다"고 말했다.

두 유종 모두 2주 만의 최저치를 기록했으며, 브렌트유는 장중 한때 96.75달러까지 떨어졌다. 이후 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 대면 회담을 논의하기에는 "아직 이르다"고 말했고, 이란 의회 고위 인사가 미국의 제안이 "현실이라기보다는 희망사항에 가깝다"고 평가하면서 낙폭을 일부 줄이기도 했다.

이후 트럼프 대통령은 미국이 지난 24시간 동안 이란 측과 "매우 좋은 대화"를 나누었으며, 이란이 핵무기를 보유하지 않기로 합의했다고 밝혀 낙관론에 다시 불을 지폈다. 특히 그는 이란 지도부의 궤멸을 언급하며 사실상 미국이 전쟁에서 승리했다고 선언했다.

다만 해협이 다시 개방되더라도 글로벌 원유 흐름이 정상화되기까지는 시간이 걸릴 전망이다.

리스타드 에너지의 수석 원유 애널리스트 파올라 로드리게스-마시우는 "신뢰할 만한 항행 여건이 마련된 이후 실제 물동량 정상화까지 6~8주의 시차가 발생하는 것은 보수적인 추정이 아니라 해운시장의 구조적 특성"이라고 설명했다.

레이먼드 제임스의 애널리스트 파벨 몰차노프는 "부분적인 합의만으로도 호르무즈 해협의 선박 운항이 점진적으로 정상화될 수 있다"고 말했다. 이어 "현재의 유가 하락세가 유지된다면 미국 소비자들의 주유소 가격도 향후 1~2주 안에 진정될 수 있다"고 덧붙였다.

한편 미국 에너지정보청(EIA)은 수요일 발표에서 지난주 미국의 원유 및 연료 재고가 계속 감소했다고 밝혔다. 중동 분쟁으로 인한 공급 차질을 메우기 위해 세계 각국이 공급 확보에 나선 영향이다.

EIA에 따르면 지난주 미국 원유 재고는 230만 배럴 감소한 4억5720만 배럴로 집계됐다. 이는 로이터가 집계한 전문가 예상치인 330만 배럴 감소보다는 적은 수준이다.

◆ 미-이란 합의 기대감 속 금값 약 1주일 만에 최고

금 가격은 미국과 이란이 평화 합의에 근접했다는 보도가 나오면서 인플레이션 상승과 장기간의 고금리 지속에 대한 우려가 다소 완화된 영향에 1주일여 만의 최고치를 기록했다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 6월 인도분 금 선물은 2.8% 오른 4,694.30달러에 거래를 마쳤다. 금 현물 가격은 한국시간 기준 7일 오전 3시 10분 기준 온스당 4,685.23달러로 2.8% 상승했다.

주요 통화대비 달러가치를 보여주는 달러지수는 0.4% 하락해 달러로 가격이 매겨지는 금속들이 다른 통화 보유자들에게 더 저렴하게 느껴지게 됐다.

재너 메탈스 부사장이자 수석 금속 전략가인 피터 그랜트는 "미국과 이란 간 최종 합의에 대한 낙관론이 적어도 단기적으로는 금 시장에 안도감을 가져왔다"며 "유가 하락, 완화된 인플레이션 우려, 그리고 올해 후반 연방준비제도(Fed) 정책에 대한 시장 기대 변화가 영향을 미쳤다"고 말했다.

그는 이어 "아직 완전히 위험에서 벗어났다고 보기는 어렵다"며 "시장은 계속해서 중동 관련 헤드라인에 따라 움직일 것"이라고 덧붙였다.

한편 투자자들은 금요일 발표 예정인 미국 월간 고용보고서에 주목하고 있다. 이번 지표는 미국 경제가 연방준비제도의 현행 통화정책을 유지할 만큼 견조한지를 가늠하는 시험대가 될 전망이다. 반대로 노동시장이 둔화된 것으로 나타날 경우 금리 인하 기대가 다시 살아날 가능성도 있다.

ADP 전미 고용보고서에 따르면 4월 미국 민간 고용은 시장 예상보다 큰 폭으로 증가했다.

kwonjiun@newspim.com