CN모터스, 카니발 하이리무진 'CN 쇼룸 컬렉션' 9대 한정 판매

AI 핵심 요약beta
- CN모터스가 6일 카니발 하이리무진 컬렉션을 출시했다.
- 쇼룸 인기 사양 9대로 한정 판매를 진행한다.
- 그래비티 트림에 9인승 구조로 세제 혜택을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 특장 자동차 전문 기업 CN모터스가 자체 제작한 카니발 하이리무진으로 구성된 'CN 쇼룸 컬렉션'을 출시하고 한정 판매를 진행한다. 이번 컬렉션은 쇼룸에서 전시 및 관리되어 온 차량 중 고객 선호도가 높았던 사양을 선별해 총 9대 규모로 운영된다.
주요 구성을 살펴보면 그래비티 트림과 하이브리드 엔진을 기반으로 CN모터스의 '패키지 5번' 설계가 적용된 모델이 포함됐다. 실내는 바닐라 톤에 오렌지 컬러 포인트를 더한 디자인이 채택됐으며, 바닥면은 우드 마감을 적용해 관리 편의성을 높였다. 또한 4열 씽킹시트를 유지한 9인승 구조로 제작되어 법인 및 개인사업자의 부가가치세 환급 요건을 충족하며, 버스전용차선 이용이 가능하다.
CN모터스는 국토교통부 인증 특장 제조사 라이선스를 바탕으로 직접 제조 및 품질 관리 체계를 가동하고 있다. 1:1 인디비주얼 오더 시스템과 더불어 모바일 보증서 발행, 찾아가는 A/S, 순회 정비 등 사후관리 서비스를 운영 중이다. 이번 쇼룸 컬렉션 차량은 공식 홈페이지를 통해 세부 정보를 확인할 수 있으며, 계약은 선착순 방식으로 진행될 예정이다.
ohzin@newspim.com