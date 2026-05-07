NH농협은행, 삼성금거래소와 금 실물 신탁 거래 활성화 나선다

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금 실물 신탁 신상품 개발, 출시, 운용 등 협력

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 6일 주식회사 삼성금거래소와 금 실물 신탁 거래 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 6일 서울 중구 소재 NH농협은행 로얄챔버에서 NH농협은행 투자상품·경영지원부문 박현동 부행장(오른쪽)과 삼성금거래소 최은주 대표이사(왼쪽)가 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. [사진=NH농협은행] 2026.05.07 dedanhi@newspim.com

이번 협약은 금 실물 기반 자산관리 시장의 확대에 대응하고, 고객에게 안정적이며 신뢰성 있는 투자 수단을 제공하기 위해 추진됐다. 두 기관은 협약을 통해 금 실물 신탁 신상품의 개발, 출시, 운용 및 관리에 대해 긴밀히 협력할 계획이다.

특히, 양사는 각자의 전문성과 인프라를 결합해 금 실물 기반 신탁상품을 도입하고 체계적인 운영 시스템을 마련함으로써 고객의 자산관리 선택 폭을 넓히기로 했다. 이를 통해 다양한 투자 수요에 효과적으로 대응하며 차별화된 금융 서비스를 제공하겠다는 방침이다.

NH농협은행 관계자는 "이번 협약을 통해 금 실물 기반 신탁상품을 새롭게 선보이며 고객에게 보다 다양한 자산관리 수단을 제공할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 고객 중심의 금융 서비스를 계속 확대해 나가겠다"고 전했다.

한편, 이번 업무협약은 금 실물 신탁 상품 도입을 위한 전략적 협력의 출발점으로, 향후 양 기관 간 긴밀한 협업을 통해 지속적인 시너지 창출이 기대된다.

dedanhi@newspim.com