美 무역대표부 "트럼프-시진핑, 중국의 이란산 원유 구매 문제 논의할 것"

AI 핵심 요약beta
- 제이미슨 그리어 USTR 대표가 6일 트럼프 대통령의 시진핑 주석 회담에서 중국의 이란산 원유 구매를 논의한다고 밝혔다.
- 그리어는 이란이 세계 최대 테러 지원국이라며 중국 정유업체 제재를 강조했다.
- 트럼프는 14~15일 베이징 방문 전 이란과 전쟁 종식 MOU 체결 가능성을 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 도널드 트럼프 대통령이 다음 주 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 중국의 이란산 원유 구매 문제를 논의할 것이라고 밝혔다.
그리어 대표는 6일(현지시간) 블룸버그TV 인터뷰에서 "이 문제가 더 넓은 양국 관계나 베이징 회담에서 나올 수 있는 합의를 방해하는 요인이 되길 원하지 않는다"면서도 "분명히 논의될 수 있는 사안"이라고 밝혔다.
트럼프 행정부는 중국이 이란산 에너지 구매로 이란에 재정을 지원하고 있다고 비판해왔으며, 이란산 원유를 구매하는 중국 정유업체를 지원하는 은행들은 2차 제재 위험에 처할 수 있다고 경고해왔다. 지난달 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 중국 최대 민간 정유업체 중 하나인 헝리석유화학을 제재 대상으로 지정했다.
그리어 대표는 "이란은 세계 최대 테러 지원 국가"라며 "이란산 원유를 구매하는 사람은 누구든 그에 기여하는 것"이라고 강조했다.
트럼프 대통령은 오는 14~15일 베이징을 방문해 시 주석과 회담한다. 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU) 체결을 논의 중인 것으로 알려진 가운데, 트럼프 대통령은 이날 PBS 뉴스와의 인터뷰에서 자신의 중국 방문 일정 전에 이란과의 합의가 가능하다고 밝혔다.
wonjc6@newspim.com