비큐AI, 'AI EXPO'서 실시간 데이터 파이프라인 'RDPLINE' 공개

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 비큐AI가 5월 6일부터 서울 코엑스에서 개최된 'AI EXPO KOREA 2026'에 참가해 실시간 데이터 파이프라인 플랫폼 'RDPLINE'을 선보였다. 이번 전시에서 비큐AI는 저작권과 적법성을 확보한 데이터를 기반으로 한 AI 데이터 인프라 구축 전략을 발표했다.

[사진=비큐AI 제공]

전시의 핵심인 RDPLINE은 약 3000여 개 매체와 직접 계약을 통해 수집된 7억 건 이상의 데이터를 AI 학습 및 모델 운영에 실시간으로 제공하는 인프라다. 기존의 크롤링이나 포털 수집 방식 대신 매체 본사로부터 데이터를 직접 공급받아 원문 데이터와 포털 미노출 기사까지 포함하는 데이터 커버리지를 갖췄다. 수집된 데이터는 정제, 메타데이터 태깅, 중복 제거 과정을 거쳐 구조화된 형태로 AI 모델 학습이나 RAG(검색 증강 생성), AI 에이전트 연동 등에 공급된다.

현장에서는 RDPLINE 외에도 이를 활용한 AI 에이전트 기반 분석 플랫폼 'AISURFER'와 콘텐츠 뷰어 'WIGOVIEW'가 함께 전시됐다. 이들 플랫폼은 데이터 수집부터 분석, 활용까지 이어지는 통합 운영 체계를 보여주며 금융 분석 및 언론 모니터링 등 데이터 신뢰성이 필요한 분야의 적용 사례를 제시했다. 특히 AI 에이전트와의 결합을 통해 데이터 출처 추적이 가능한 운영 구조를 갖춘 점이 특징이다.

비큐AI 관계자는 "RDPLINE은 기업이 AI 도입 시 직면하는 데이터 저작권 및 신뢰성 문제를 해결하기 위해 설계된 IP 데이터 인프라"라며 "뉴스미디어를 넘어 영상 등 멀티모달 데이터로 확장된 구조를 통해 실무에 즉시 적용 가능한 데이터 운영 환경을 지원할 방침"이라고 밝혔다.

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