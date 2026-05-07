지역주도 성장 예산 찾는다…기획처·17개 시도, 2027년도 예산방향 논의

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예산실장 및 예산실 국·과장 맞춤형 컨설팅 실시

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 기획예산처가 17개 지방정부와 2027년도 예산편성 방향을 논의한다. 지역의 건의사업을 단순히 듣는 수준을 넘어서 예산 담당 국·과장들이 개별 지방정부와 맞춤형 컨설팅에 나설 예정이다.

기획예산처는 8일까지 국립 세종도서관에서 17개 지방정부와 함께 '2026년 지방재정협의회'를 개최한다고 7일 밝혔다.

지방재정협의회는 재정당국과 지방정부가 다음 연도 재정 운용 방향을 공유하고 지역별 현안 사업을 논의하는 회의로, 2009년 이후 매년 열리고 있다.

조용범 기획예산처 예산실장이 7일 세종특별자치시 국립세종도서관에서 열린 '2026년 지방재정협의회'에서 모두발언을 하고 있다. 기획예산처는 8일까지 17개 지방정부와 2027년도 예산편성 방향을 논의한다.[제공=기획예산처]

올해는 조용범 예산실장과 담당 국·과장들이 직접 맞춤형 컨설팅에 나선다. 이날 오전에는 충남·대구·전남·부산, 오후에는 제주·강원·세종·경기·인천·서울·전북이 참여한다. 8일 오전에는 대전·광주·경북·경남, 오후에는 울산·충북 순으로 협의가 진행된다.

이번 협의회는 재정 운용의 투명성을 확대하기 위해 정부가 추진한 '현장 소통' 노력의 일환으로 기획됐다. 나라살림과 관련해 국민들의 의견을 가까이 듣겠다는 취지다.

각 지방정부는 예산실장 및 국장들과 내년도 예산편성 방향과 지역 현안에 대한 큰 틀을 먼저 논의한 후 세부 과제별 담당 과장들과 구체적인 쟁점 및 보완 방향을 협의한다.

조 실장은 "단순히 사업의 반영 여부를 따지는 소극적 방식이 아니라 지방정부가 원하는 사업들이 실현 가능한 방향으로 기획될 수 있도록 가이드하는 생산적 방식으로 전환할 것"이라고 말했다.

wideopen@newspim.com