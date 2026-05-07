유유제약, '유판씨 톡톡 비타민C 청포도맛' 출시

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물 없이 섭취 가능한 패스트 멜팅 제형

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유유제약은 건강기능식품 '유판씨 톡톡 비타민C 청포도맛'을 새롭게 출시하며 제품 라인업을 확대했다고 7일 밝혔다.

기존 레몬맛에 이어 청포도맛을 추가한 '유판씨 톡톡 비타민C'는 하루 1포 섭취로 일일 영양성분 기준치 대비 250%에 해당하는 비타민C 250mg을 섭취할 수 있는 제품이다.

유판씨톡톡비타민c 청포도맛 [사진=유유제약]

제품에는 비타민C뿐 아니라 비타민B2와 비타민D를 더한 3-in-1 멀티 배합이 적용됐다. 회사 측은 영국산 비타민C, 독일산 비타민B2, 스위스산 비타민D 등 100% 유럽산 원료를 사용했다고 설명했다.

'유판씨 톡톡 비타민C 청포도맛'은 입안에서 톡톡 터지는 식감과 함께 입안에 닿는 순간 녹는 패스트 멜팅 제형 공법을 적용해 물 없이도 섭취할 수 있도록 편의성을 높였다. 레몬의 옐로우 컬러와 청포도의 퍼플 컬러를 활용한 패키지 디자인 리뉴얼도 함께 진행해 트렌디한 이미지를 강화했다.

우승표 유유제약 e커머스본부장은 "일상 속 활력 충전과 항산화를 원하는 소비자들에게 하루 1회, 1포로 간편하게 비타민 3종을 섭취할 수 있는 유판씨 톡톡 비타민C를 추천한다"며 "비타민 특유의 강한 신맛을 부담스러워하는 소비자들도 맛있게 즐길 수 있도록 청포도맛을 추가해 선택의 폭을 넓혔다"고 말했다.

한편 유유제약은 64년 역사의 비타민C 브랜드 '유판씨'의 제품 라인업을 소비자 기호 변화에 맞춰 지속 확대해 나갈 계획이다.

sykim@newspim.com