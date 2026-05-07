[오늘의 정치일정] 5월 7일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 7일 수석보좌관회의를 주재한다.
- 외교·국방부 장관이 한일 안보협의회와 차관회의를 한다.
- 민주·국민의힘 대표가 뉴스1 포럼과 청와대 최고위에 참석한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
14:00 대통령 주재 수석보좌관회의 (청와대 여민관)
<외교부>
-장관
18:30 주한아세안대사단 및 한-아세안센터 사무총장 만찬 간담회
-1차관
14:00 제14차 한일 안보정책협의회
-2차관
10:00 차관회의
15:00 2026년 무상원조 관계기관 협의회
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
14:30 '상담센터 마음숲(중부) 개소식 격려사 (평택 상담센터 마음숲)
<국방부>
-장관
10:00 국방부 청년과의 소통
-차관
10:00 차관회의
14:00 제14차 한일 안보정책협의회
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
08:30 2026 뉴스1 미래포럼 / 페어몬트 앰배서더 서울 호텔 그랜드볼룸(영등포구 여의대로 108, 지하 1층)
09:10 <착!붙 공약 프로젝트> 20호·21호·22호 공약 발표 / 국회 본관 당대표회의실
11:00 인천·경기·제주 공천자대회/킨텍스(경기 고양시 일산서구 킨텍스로 217-60)
14:00 본회의 / 국회 본관 본회의장
-한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:30 '중동전쟁 위기극복을 위한 고통분담' 「아스콘업계 사회적대화 상생협약식」 / 국회 본관 원내대표회의실
11:00 '중동전쟁 위기극복을 위한 고통분담' 「전문건설업(도장·방수) - 페인트제조4사·종합건설사 상생협약식」 / 국회 본관 원내대표회의실
11:30 '중동전쟁 위기극복을 위한 고통분담' 「인쇄업계 사회적대화 상생협약식」 / 국회 본관 원내대표회의실
13:00 홍익표 대통령비서실 정무수석 접견 / 국회 본관 원내대표회의실
13:20 정보위원회 전체회의 / 국회 본관 647호
14:00 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
08:30 2026 뉴스1 미래포럼 '회복에서 도약으로 : 규범 없는 국제질서 속 한국의 생존전략'
(페어몬트 앰배서더 서울 그랜드볼룸 / 서울 영등포구 여의대로 108)
10:00 이재명 대통령 공소취소 특검법 원천무효 현장최고위원회의
(청와대 사랑채 분수대 앞 / 서울 종로구 효자동 139)
13:30 의원총회(국회 예결위회의장)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-송언석 원내대표
10:00 이재명 대통령 공소취소 특검법 원천무효 현장최고위원회의
(청와대 사랑채 분수대 앞 / 서울 종로구 효자동 139)
13:00 여야 원내대표 회동(국회 본관 국회의장 집무실)
13:20 국회 정보위원회 전체회의(국회 본관 647호)
13:30 의원총회(국회 예결위회의장)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-정점식 정책위의장
10:00 이재명 대통령 공소취소 특검법 원천무효 현장최고위원회의
(청와대 사랑채 분수대 앞 / 서울 종로구 효자동 139)
10:00 국회 국토교통위원회 전체회의(국회 본관 529호)
13:30 의원총회(국회 예결위회의장)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-정희용 사무총장
10:00 이재명 대통령 공소취소 특검법 원천무효 현장최고위원회의
(청와대 사랑채 분수대 앞 / 서울 종로구 효자동 139)
13:30 의원총회(국회 예결위회의장)
14:00 본회의(국회 본회의장)
<개혁신당>
-이준석 당대표
08:30 2026 뉴스1 미래포럼 / 서울 여의도 페어몬트 엠배서더 서울 호텔 그랜드볼룸(서울시 영등포구 여의대로 108)
10:00 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 국회 본관 627호
-천하람 원내대표
10:00 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
10:30기자회견 / 국회는 지방선거 동시개헌안을 즉각 가결하라 (국회 본청 계단 앞)
11:00 감사패 수여식 / 대한초등교사협회 감사패 수여식(본청 170호)
14:50 MBC 뉴스외전 출연
-이주영 정책위의장
10:00 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
17:00 동국대학교 건학 120주년 기념식 / 신라호텔 다이너스티 홀
<조국혁신당>
-서왕진 원내대표
09:30 제4차 중앙선거대책위원회 /국회 본관 224호
09:50 광주 광산을 보궐선거 후보 공천장 수여식 / 국회 본관 224호
14:00 본회의 / 국회 본회의장