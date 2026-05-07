신한금융, 진옥동 회장과 그룹사 CEO '어버이날' 봉사활동 진행

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'사랑 愛 건강나눔 봉사활동', 과일 키트 334개 제작 어르신 가정 전달

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한금융그룹은 진옥동 회장을 비롯한 그룹사 CEO들이 어버이날을 맞아 돌봄이 필요한 어르신들을 대상으로 '사랑 愛 건강나눔 봉사활동'을 진행했다고 7일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한금융그룹(회장 진옥동)은 지난 6일 오후 서울시 강북구 시립강북노인종합복지관에서 진옥동 회장을 비롯한 그룹사 CEO들이 함께 '어버이날 사랑 愛 건강나눔 봉사활동'을 진행했다고 7일 밝혔다. [사진=신한금융그룹] 2026.05.07 dedanhi@newspim.com

이번 봉사활동은 지난 6일 오후 서울시 강북구 시립강북노인종합복지관에서 진행됐다. 올해는 진 회장과 그룹사 CEO들이 직접 참여해, 현장에서 돌봄이 필요한 어르신들을 직접 찾아가는 방식으로 진행됐다.

이날 임직원 및 봉사자 40여 명은 오렌지·사과·배 등으로 구성된 과일 키트 334개를 제작해 돌봄이 필요한 어르신 가정을 찾아 감사 카드와 함께 전달했다.

진옥동 회장은 "가정의 달을 맞아 어르신들의 건강과 행복한 일상을 생각하며 임직원들의 마음을 담아 이번 봉사활동을 준비했다"며 "신한금융은 앞으로도 지역사회 이웃들과 따뜻한 온정을 나누며 지속 가능한 나눔 문화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com