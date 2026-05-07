[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 5월 7일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장 27일 뉴스1 미래포럼 참석 후 본회의 주재한다.
- 과방위·국토위 등 상임위 전체회의 열고 의원실 세미나 다수 진행한다.
- 민주·국힘·조국혁신당 대표들이 포럼·본회의·공천대회 참석한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
08:30 2026 뉴스1 미래포럼 / 페어몬트 엠배서더 그랜드볼룸
14:00 본회의 / 본회의장
◆본회의 및 상임위원회
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
10:00 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
10:00 정보위원회 법안심사소위원회 / 본관 647호
10:00 기후위기특별위원회 탄소중립기본법심사소위원회 / 본관 621호
13:20 정보위원회 전체회의 / 본관 647호
14:00 본회의 / 본회의장
◆의원실 세미나
07:30 이헌승 의원실, 아프리카를 달리는 축구공: 제104차 국회 아프리카포럼 / 의원회관 신관 제1세미나실
09:30 신장식 의원실 등, 제9회 전국동시지방선거, 표현의 자유와 선거운동의 자유 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 김장겸 의원실 등, 플랫폼 책임 강화 토론회 / 의원회관 신관 제3세미나실
10:00 허성무 의원실 등, 마누가(MANUGA) 구상과 K-원전의 도약 / 의원회관 제2소회의실
10:00 정일영 의원실, 해외신탁 신고제도 시행 원년 보완 입법 방향과 과제 정책 세미나 / 의원회관 제7간담회의실
13:00 김영호 의원실 등, 2026 민간어린이집의 지속 가능성과 미래 대응 전략 정책토론회 / 의원회관 대회의실
13:00 정혜경 의원실 등, 에너지 전환, 시장을 넘어 공공으로 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 우재준 의원실, 미래세대가 바라보는 기초연금, 이대로 괜찮은가? / 의원회관 제11간담회의실
14:00 최기상 의원실 등, 아동 주거권 보장을 위한 주거급여법 개정 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
15:30 박수영 의원실 등, 가상자산 과세, 긴급 점검 토론회 / 의원회관 신관 제3세미나실
◆소통관 기자회견
09:20 최수진 의원, [법안 기자회견]
09:40 오기형 의원, [정원오 서울시장 후보 교통공약 발표 기자회견]
10:00 김민전 의원, [현안 기자회견]
10:20 안철수 의원, [분당갑 지방선거 기자회견]
10:40 용혜인 의원, [기본소득당 사회연대경제 지방선거 공약 발표 기자회견]
11:00 전종덕 의원, [6.3 지방선거 농민의 길 정책공약 발표 기자회견]
11:20 이용우 의원, [대형조선사 하청노동자 지방선거 공동요구안 기자회견]
11:40 박홍배 의원, [현안 기자회견]
13:00 이훈기 의원, [미 의원 쿠팡 사태 오해 해소 기자회견]
13:20 손솔 의원, [선거사무 개선 기자회견]
13:40 한준호 의원, [정치 현안 기자회견]
14:00 윤종군 의원, [윤석열 강릉 절친 수백억대 관급공사 수주 기자회견]
15:00 이정헌 의원, [정원오 서울시장 후보 캠프 브리핑]
15:20 강경숙 의원, [황명필 예비후보 울산시장 선거 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
08:30 2026 뉴스1 미래포럼 / 페어몬트 앰배서더 서울 호텔 그랜드볼룸
09:10 <착!붙 공약 프로젝트> 20호·21호·22호 공약 발표 / 국회 본관 당대표회의실
11:00 인천·경기·제주 공천자대회 / 킨텍스
14:00 본회의 / 국회 본관 본회의장
*한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:30 '중동전쟁 위기극복을 위한 고통분담' 「아스콘업계 사회적대화 상생협약식」 / 국회 본관 원내대표회의실
11:00 '중동전쟁 위기극복을 위한 고통분담' 「전문건설업(도장·방수) - 페인트제조4사·종합건설사 상생협약식」 / 국회 본관 원내대표회의실
11:30 '중동전쟁 위기극복을 위한 고통분담' 「인쇄업계 사회적대화 상생협약식」 / 국회 본관 원내대표회의실
12:50 홍익표 대통령비서실 정무수석 접견 / 국회 본관 원내대표회의실
13:20 정보위원회 전체회의 / 국회 본관 647호
14:00 본회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표
08:30 2026 뉴스1 미래포럼 '회복에서 도약으로 : 규범 없는 국제질서 속 한국의 생존전략' / 페어몬트 앰배서더 서울 그랜드볼룸
10:00 이재명 대통령 공소취소 특검법 원천무효 현장최고위원회의 / 청와대 사랑채 분수대 앞
13:30 의원총회 / 국회 예결위회의장
14:00 본회의 / 국회 본회의장
*송언석 원내대표
10:00 이재명 대통령 공소취소 특검법 원천무효 현장최고위원회의 / 청와대 사랑채 분수대 앞
13:00 여야 원내대표 회동 / 국회 본관 국회의장 집무실
13:20 국회 정보위원회 전체회의 / 국회 본관 647호
13:30 의원총회 / 국회 예결위회의장
14:00 본회의 / 국회 본회의장
◆조국혁신당
*조국 조국혁신당 평택을 국회의원 재선거 후보 일정
07:25, MBC 뉴스투데이 출연
09:50, 공천장 수여식(국회 본관 224호)
11:00, 유튜브 '정준희의 논' 출연
17:00, 김상곤 전 교육부총리, 김윤자·송주명 교수 지지 방문(선거사무소, 안중로 141)
18:00, 평택시 간호사회 정책협약식(선거사무소, 안중로 141)
20:00, "별이 빛나는 밤"-별빛야시장 방문 인사(청북이지더원APT, 청북읍 안청로 4길 42)
21:20, 포승읍 심야약국 방문 인사 *사후 공개
*서왕진 원내대표
09:30 제4차 중앙선거대책위원회 / 국회 본관 224호
09:50 광주 광산을 보궐선거 후보 공천장 수여식 / 국회 본관 224호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
◆개혁신당
*이준석 당대표
08:30 2026 뉴스1 미래포럼 / 페어몬트 엠배서더 서울 호텔 그랜드볼룸
10:00 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 국회 본관 627호
*천하람 원내대표
10:00 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
10:30 기자회견 / 국회는 지방선거 동시개헌안을 즉각 가결하라(국회 본청 계단 앞)
11:00 대한초등교사협회 감사패 수여식 / 본청 170호
14:50 MBC 뉴스외전 출연
chogiza@newspim.com