한국거래소, 부산소년원에 후원금 1500만원 전달

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 7일 부산소년원에 보호소년 기초학력 취득 지원을 위해 1500만원을 후원했다.
- 재단은 2017년부터 소년원과 보호관찰 청소년 7504명을 대상으로 총 8억원 규모의 기초학력 지원사업을 추진했다.
- 이번 후원금은 검정고시 교재와 동영상 강의 시청용 학습기기 구입에 사용될 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 7일 부산오륜학교(부산소년원)에 보호소년의 기초학력 취득 지원을 위한 후원금 1500만원을 전달했다고 밝혔다.
거래소에 따르면 이날 전달식에는 정상호 KRX국민행복재단 사무국장, 정윤 부산오륜학교 원장 등이 참석했다.
재단은 보호소년이 사회 복귀 과정에서 겪는 학력 부족으로 인한 진로 및 취업의 어려움 등을 해소하고자 2017~2025년 소년원과 보호관찰 청소년 7504명을 대상으로 총 8억원 규모의 기초학력 취득 지원 사업을 추진했다.
이번 후원금은 검정고시 교재(중졸 30세트·고졸 180세트)와 동영상 강의 시청을 위한 학습기기 구입 등에 사용될 예정이다.
정은보 한국거래소 이사장은 "이번 지원을 통해 보호소년들이 학업의 기회를 이어가고, 안정적인 사회 복귀 기반을 마련하길 기대한다"며 "앞으로도 부산 지역을 거점으로 보호소년이 사회의 일원으로 당당히 살아갈 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
보호소년은 소년법에 따라 보호처분을 받아 소년원에 수용 또는 보호관찰 등을 통해 재사회화를 준비하는 청소년을 의미한다.
rkgml925@newspim.com