[6·3 재보선] 전은수, 아산을 출마 선언…"이재명의 대변인 넘어 아산 대변"

AI 핵심 요약beta
- 전은수 더불어민주당 후보가 7일 아산시 보궐선거 출마를 선언했다.
- 이재명 대변인을 넘어 아산 대변인 슬로건으로 강훈식 성과 완수 포부 밝혔다.
- 아산 숙원사업 연계와 세 가지 연결 비전으로 충청 경제수도 도약 약속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'충청 경제수도' 도약 약속
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 전은수 더불어민주당 아산시을 국회의원 보궐선거 후보가 7일 "이재명의 대변인을 넘어 아산을 대변하겠다"며 강훈식 전 의원(이재명 대통령 비서실장)의 성과를 완수해 아산의 미래를 책임지겠다는 포부를 밝혔다.
전 후보는 이날 충남 아산시 배방읍 소재 선거사무소에서 기자회견을 열고 보궐선거 출마를 공식 선언했다.
전 후보는 "이재명의 대변인, 이제 아산을 대변하겠다"는 슬로건을 앞세워 표심 공략에 나섰다.
그는 "보궐선거로 당선된 의원은 당선 이튿날부터 즉시 임기를 시작해야 하기에 연습할 시간이 없다"며 "국정을 깊이 경험하고 중앙정치의 네트워크를 확보한 사람만이 흔들림 없이 역할을 해낼 수 있다"고 강조했다.
공주교대 졸업 후 교직에 몸담았던 전 후보는 변호사로 전업해 활동하다 민주당 영입 인재로 정계에 입문했다. 이후 당 최고위원을 거쳐 현 정부 청와대 부대변인과 대변인을 역임했다.
특히 전 후보는 이재명 대통령과 강훈식 대통령비서실장을 지근거리에서 보좌하며 국가 정책 수립 및 결정 과정에 직접 참여한 점을 본인만의 차별화된 강점으로 내세웠다.
전 후보는 아산의 발전을 위한 핵심 비전으로 '세 가지 연결'을 제시했다. 구체적으로는 ▲아산 숙원 사업의 핵심 국정과제 연계 ▲중앙 자원의 원활한 확보를 위한 국가 예산 연결 ▲첨단 산업을 통한 미래 일자리 창출을 약속했다.
이를 통해 이재명 정부의 '5극 3특'(수도권 동남권 대경권 중부권 호남권 5개 초광역권·강원 전북 제주 3개 특별자치도) 국토 균형발전 기조에 발맞춰 아산을 명실상부한 '충청 경제수도'로 도약시키겠다는 구상을 발표했다.
지역구 전임 의원이었던 강훈식 비서실장과의 인연도 강조했다. 전 후보는 "강 실장의 곁에서 아산을 향한 진심 어린 헌신을 배웠다"며 "아산 시민이 강훈식과 함께 꿈꿨던 위대한 아산을 전은수가 완벽하게 완성하고 더 크게 발전시키겠다"고 포부를 전했다.
전 후보는 마지막으로 "아산의 막힌 현안을 시원하게 뚫어내는 해결사가 되겠다"며 "아산 시민과 우리 아이들이 살아갈 대한민국의 내일을 위해 늘 곁에서 열심히 뛰겠다"며 지지를 호소했다.
allpass@newspim.com