[프로축구] 치열했던 '우승 후보 맞대결'... 전북, 대전 1-0 꺾고 2연승

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = K리그1 디펜딩 챔피언 전북이 대전과의 맞대결에서 승리를 거두며 상승세를 이어갔다.

전북은 21일 대전월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 5라운드 원정 경기에서 이동준의 결승골을 앞세워 대전을 1-0으로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 전북의 이동준이 21일 대전월드컵경기장에서 열린 대전과 원정 경기에서 득점 후 세리머니를 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.03.21 wcn05002@newspim.com

이날 승리로 전북은 시즌 전적 2승 2무 1패(승점 8)를 기록하며 리그 3위로 올라섰다. 반면 개막 이후 무패를 달리던 대전은 시즌 첫 패배(1승 3무 1패)를 떠안으며 승점 6에 머물렀고, 순위도 4위로 한 계단 내려왔다. 특히 대전은 지난달 슈퍼컵 패배에 이어 올 시즌 전북과의 두 차례 맞대결에서 모두 고개를 숙이게 됐다.

경기 초반부터 양 팀은 팽팽하게 맞섰다. 전북은 전반 15분 김승섭이 기습적인 오른발 중거리 슈팅을 시도하며 포문을 열었지만, 대전 골키퍼 이창근의 선방에 막히며 아쉬움을 삼켰다.

대전도 곧바로 반격했다. 전반 21분 박스 안에서 김봉수가 연결한 패스를 주민규가 왼발 슈팅으로 마무리했다. 이 과정에서 대전 선수들은 공이 전북 수비수 김영빈의 손에 맞았다고 주장했지만, 주심은 비디오 판독(VAR) 끝에 핸드볼 반칙이 아니라고 판단했다.

위기를 넘긴 전북은 점차 흐름을 가져왔다. 그리고 전반 종료 직전 승부를 가르는 장면이 나왔다. 모따가 헤더로 떨궈준 공을 이동준이 오른쪽 측면에서 잡아 빠르게 돌파한 뒤 침착하게 마무리하며 선제골을 터뜨렸다. 이 골은 결국 이날 경기의 결승골이 됐다.

[서울=뉴스핌] 전북의 이승우(가운데)가 21일 대전월드컵경기장에서 열린 대전과 원정 경기에서 경합을 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.03.21 wcn05002@newspim.com

이동준은 개막전에서 멀티골을 기록한 이후 잠잠했던 득점포를 4경기 만에 다시 가동했다. 시즌 3호골을 신고하며 팀 공격의 중심 역할을 다시 한 번 입증했다.

후반에 들어서자 대전은 변화를 통해 분위기 반전을 노렸다. 황선홍 감독은 후반 시작과 동시에 주민규를 빼고 디오고를 투입하며 공격진에 변화를 줬고, 후반 17분에는 엄원상과 마사를 연이어 투입하며 공세를 강화했다. 이에 맞서 전북 역시 이승우와 티아고를 투입하며 맞불을 놓았다.

대전은 후반 중반 결정적인 기회를 맞았다. 후반 25분 김봉수가 측면에서 올린 크로스를 디오고가 헤더로 연결했지만, 공은 아쉽게 골문을 벗어났다. 이후에도 대전은 계속해서 전북 골문을 두드렸지만 마무리에서 아쉬움을 드러냈다.

양 팀은 경기 막판까지 치열한 공방전을 이어갔다. 그러나 전북의 수비진은 끝까지 집중력을 유지하며 리드를 지켜냈고, 결국 경기는 1-0 전북의 승리로 마무리됐다.

wcn05002@newspim.com