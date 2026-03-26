"반도체 국가산단 지킨다" 용인 시민들 집결

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 용인 반도체 국가산단을 둘러싼 이전 논란에 시민들이 집단 행동에 나섰다.
용인 반도체 국가산단 사수 시민대책위원회는 26일 용인시청에서 발대식을 열고 원안 추진을 촉구했다. 행사에는 300여 명이 참석했다.
대책위는 국가산단을 '대한민국 미래 산업 경쟁력과 직결된 국가 프로젝트'로 규정했다. 이전 논의에 대해 강하게 반발하며 정부의 명확한 입장을 요구했다.
대책위는 "국가산단 원안 추진을 흔드는 부당한 시도에 대해 110만 시민의 이름으로 강력히 항의한다"며 "국가산단이 원안대로 정상적으로 추진될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
이상일 용인시장은 "반도체 산업의 글로벌 경쟁이 갈수록 격화되고 있다"며 "경쟁력을 갖추기 위해서는 집중이 필요하다"고 말했다.
이어 "반도체는 전기 하나로 만들 수 있는 게 아니다"라며 "전력, 용수뿐 아니고 장비, 소재 기업 등 생태계가 다 모여 있어야 집적효과가 생긴다"고 밝혔다.
대책위는 인프라 부족을 이유로 사업을 흔들어서는 안 된다는 입장을 내놨다. 대책위는 "전력과 용수 등 산업 인프라가 부족하다면 정부는 이를 이유로 사업을 흔들거나 이전을 논의할 것이 아니라 국가 차원의 투자와 정책 지원으로 해결해야 한다"고 강조했다.
업계에서는 이 같은 주장에 주목하는 분위기다. 대규모 투자가 선행되는 반도체 산업 특성상 입지 변경은 공급망과 투자 계획 전반에 영향을 줄 수밖에 없기 때문이다. 특히 용인 반도체 클러스터는 장기 투자와 협력사 집적을 전제로 설계된 사업이다. 입지 변동 가능성 자체가 불확실성으로 작용할 수 있다.
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