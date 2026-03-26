KB라이프파트너스, '2026 윤리헌장의 날' 개최

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = KB라이프의 자회사형 법인보험대리점(GA)인 KB라이프파트너스는 지난 25일 임직원 및 소속 라이프파트너(LP)의 윤리 의식을 높이고 금융소비자 보호 실천을 다짐하는 '2026 윤리헌장의 날' 행사를 개최했다고 26일 밝혔다.
이번 행사는 조직 내 윤리경영의 가치를 확산하고 금융사고 예방을 위한 내부통제 문화를 정착시키기 위해 마련됐다.
김성수 KB라이프파트너스 대표는 이날 2026년 내부통제 및 금융소비자 보호 운영 강화 방침을 발표하며 실효성 있는 윤리경영 체계 확립에 나섰다.
주요 방침으로는 ▲완전판매를 위한 청약 프로세스 재정비 ▲보험상품 비교설명 확인서 제출 의무화 ▲설계사 대상 필수 교육 모니터링 강화 등이 포함됐다. 이를 통해 내부통제 수준을 한층 높인다는 계획이다.
이날 행사에서는 내부통제 우수 지점에 대한 시상식도 함께 열렸다. 참석자들은 고객 신뢰를 기반으로 한 금융소비자 보호와 종합금융 판매전문회사로의 도약을 다짐했다.
김성수 대표이사는 "임직원과 소속 LP의 윤리 의식은 회사의 지속 가능한 성장을 이끄는 중요한 원동력"이라며 "앞으로도 정도경영을 실천해 고객의 신뢰를 쌓고 건전한 금융상품 판매 문화를 정착시켜 금융소비자 보호에 앞장서겠다"고 말했다.
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