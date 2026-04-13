금호건설 '고덕신도시 아테라' 4월 분양

AI 핵심 요약beta
- 금호건설이 경기도 평택시 고덕동에 4월 분양가상한제 적용 아파트 630세대를 공급한다.
- 지하 1층부터 지상 27층까지 6개 동으로 구성되며 74㎡와 84㎡ 규모로 나뉜다.
- 지하철 1호선 서정리역과 BRT 정류장 이용이 가능하고 2029년 개교 예정 초중학교가 인근에 있다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 금호건설은 경기도 평택시 고덕동 일원에 '고덕신도시 아테라'를 4월 분양할 예정이다. 해당 단지는 고덕국제화계획지구 A-63블록에 조성되는 민간참여 공공분양 아파트로, 분양가상한제가 적용된다.
단지는 지하 1층부터 지상 27층까지 6개 동, 총 630세대 규모로 공급된다. 전용면적별로는 74㎡A 180세대, 74㎡B 134세대, 84㎡A 156세대, 84㎡B 157세대, 84㎡C 3세대로 구성된다.
교통 여건으로는 고덕중앙1로 개통이 계획돼 있으며, 평택고덕IC와 어연IC를 통해 인근 지역으로 이동할 수 있다. 지하철 1호선 서정리역 이용이 가능하며, 고덕국제신도시를 순환하는 BRT 정류장도 조성될 예정이다.
교육시설은 단지 인근에 유치원과 초·중학교가 계획돼 있다. 고덕14초등학교와 고덕6중학교는 2029년 3월 개교를 목표로 추진되고 있다. 국제학교 애니 라이트 스쿨은 2030년 개교를 목표로 조성이 진행 중이다.
주변에는 단지와 연결된 녹지와 함께 댕당산, 댕당공원, 아홉거리 근린공원, 함박산 중앙공원 등이 위치해 있다. 인근에는 역사공원과 문화공원 조성도 계획돼 있다.
생활 인프라로는 단지 인근에 복합개발이 계획돼 있으며, 평택시청 신청사는 2028년 개관 예정이다. 인근에는 대형 유통시설과 영화관 등 상업·문화시설이 위치해 있다.
직주근접 여건으로는 삼성전자 평택캠퍼스를 비롯해 산업단지가 인접해 있으며, 관련 개발 계획도 추진되고 있다.
견본주택은 경기도 평택시 고덕동 일원에 마련될 예정이다.
whitss@newspim.com