KB라이프, 2026년 'KB STAR WM' 출범 기념식 개최

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB라이프는 지난 12일 서울 강남구 KB라이프타워에서 2026년 'KB STAR Wealth Manager(KB STAR WM)' 출범 기념식을 개최했다고 13일 밝혔다.
'KB STAR WM'은 KB금융그룹의 인프라를 활용하여 VIP(고액자산가)를 대상으로 세무, 부동산, 자산승계, 법인경영 등의 분야에서 종합금융 자산관리 서비스를 제공하는 KB라이프의 프리미엄 아웃바운드 종합금융 전문가 조직이다. 2021년 파일럿 운영을 시작한 이후 현재까지 약 3,100건의 협업 상담을 통해 고객의 다양한 니즈를 충족시키고 있다.
KB라이프는 2025년 한 해 동안 최고의 실적을 달성한 'KB STAR WM' 3명을 MVP로 선정했으며, 새롭게 선발된 55명에게 'KB STAR WM' 임명 배지를 수여했다. 이로써 올해는 총 219명의 'KB STAR WM'이 고객 중심의 가치와 철학을 바탕으로 고객의 라이프 전반을 케어하는 '종합 라이프 컨설팅'을 제공하며 고객의 자산 증대에 기여할 예정이다.
정문철 KB라이프 대표이사 사장은 "'KB STAR WM'은 고객의 자산과 비즈니스 성장을 위한 원스톱(One-Stop) 맞춤형 서비스 제공을 통하여 실질적인 고객 만족도 향상에 기여하고 있다"며 "올해 금융권 최초로 개소한 보험-요양-은행 복합점포에서 WM 시너지 협업 체계를 더욱 고도화해 고객의 노후가 더욱 행복하고 풍요로워질 수 있도록 돕겠다"라고 강조했다.
한편 KB라이프는 지난 1월 금융권 최초로 보험ㆍ은행 복합 점포인 'KB라이프 역삼센터'를 개소하고 에이지테크랩과 KB골든라이프 교육센터를 연계한 KB금융그룹의 통합 서비스 모델을 구축했다. 또한 역삼센터에는 전문간호사로 구성된 케어컨설턴트가 상주해 요양 관련한 종합컨설팅을 제공한다.
